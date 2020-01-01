TFF yabancı sınırına yeni düzenleme getiriyor

Süper Lig'de forma giymesine izin verilen yabancı oyuncu sayısının ilerleyen yıllarda 8'e kadar düşürülmesi planlanıyor.

Futbol Federasyonu, yabancı sayısını kademeli olarak azaltmayı planlıyor.

Hürriyet'ten Mehmet Arslan'ın haberine göre, perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'in yeniden başlamasını resmileştiren TFF yönetim kurulu, aynı zamanda yabancı sayısını da görüştü.

Haberin devamı aşağıda

Buna göre yabancı oyuncu sayısı konusunda bir çalışma yapması için komite oluşturulurken, öncelikli olarak yabancı sayısının 14'ten 12'ye düşürülmesi gündeme geldi. 8+2+2 şeklinde oluşturulacak düzenle, 2020-21 veya daha sonraki sezondan itibaren bu sınırlamanın uygulamaya konulması planlar arasında. Nihai hedef olarak ise yabancı sayısının 6+2 olarak 8'e düşürülmesi hedefleniyor.

Daha fazla takım

Habere göre, Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'nin yabancı transferi konusunda bir üst yaş sınırı koyması da ihtimaller arasında. Bu yaş sınırının 32 olması bekleniyor.