TFF ve dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi
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AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından başkanlar herhangi bir açıklama yapmadan İstanbul Valiliği'nden ayrıldı.
Görüşmeyle ilgili olarak İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Beşiktaş - Trabzonspor, Fenerbahçe - Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için sayın başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" ifadeleri yer aldı.