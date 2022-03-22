TFF'den çıkan karara göre, Türkiye'deki kulüpler transfer gerçekleştirebilecekler ancak 14 kişilik yabancı oyuncu kuralında değişiklik olmayacak.

FIFA yaptığı yeni düzenlemeyle, Avrupa kulüplerine 1 Nisan'a kadar Ukrayna ve Rus kulüplerinden 2 yeni transfer yapma imkanı tanımıştı.

TFF de Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nda yaptığı değişiklik ile FIFA'nın kararını uyguladı.

Ne söylendi?

TFF'nin yaptığı değişiklikte şu ifadelere yer verildi:

"FIFA'nın Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonlarına tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar ve yürürlüğe koyduğu FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nun Ek-7'si uyarında; TFF'nin ilgili talimat düzenlemeleri ve lig statülerinde belirtilen yabancı uyruklu futbolcu ve kontenjanlarına uymak koşulu ile, yabancı futblcu oynatılmasına izin verilen kulüpler; Ukrayna Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplere tescilli futbolcular ile Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplere yabancı uyruklu statüde tescilli olan futbolculardan en fazla 2 tanesi ile 2021-2022 soezn sonuna kadar imzalayacakları sözleşmeleri 07.04.2022 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil ettirebilirler.

Bu kapsamda yeni oyuncu tescil ettiren kulüplerin A Takım Listelerini bu futbolcular yönünden en geç 08.04.2022 tarihine kadar tescili takip eden ilk resmi müsabakalarından 24 saat önce revize etmeleri mümkündür"

Karar neden alındı?

Düzenlemelerdeki değişiklikler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak geliyor.

Yabancı oyuncuların sözleşmelerinin askıya alınmasının yanı sıra, Rus kulüpleri UEFA müsabakalarından ihraç edilirken, milli takım FIFA tarafından askıya alındı.

Ülke, bu ay 2022 Dünya Kupası eleme play-off'larının askıya alınmasına itiraz etti, ancak Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) bu talepleri reddetti.

FIFA kısa süre önce insani yardım malzemeleri gönderdi ve Ukrayna'yı desteklemek için 1 milyon dolar bağışta bulunma sözü verdi.

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