TFF Suudi Arabistan’da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini yönetmesi için yabancı hakem Serdar Gözübüyük ile masaya oturdu

Suudi Arabistan’da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Suudi Arabistan’da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finaline yönelik hazırlıkları sürerken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre TFF bu maçı yönetmesi için Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük ile temas kurdu.

Bu görüşme için İstanbul’a gelen Gözübüyük TFF’den VAR odasında kendi ekibinin olması talebinde bulundu.

Halil Umut Meler iddiası

TFF yetkilileri Gözübüyük’ün bu talebini geri çevirirken, Halil Umut Meler’in Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanmasının ardından iki taraf arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi.

9 Aralık’ta İstanbul’dan ayrılan Gözübüyük ile TFF arasında herhangi bir anlaşma gerçekleşmezken, geçtiğimiz günlerde Süper Kupa finalinin Halil Umut Meler tarafından yönetilebileceği öne sürülmüştü. 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park’ta oynanacak karşılaşmanın hakeminin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.