TFF Süper Kupa: Akhisarspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF tarafından düzenlenen Süper Kupa, Ankara'da oynanacak Akhisarspor - Galatasaray maçıyla sahibini buluyor...

Süper Kupa'da ile Akhisarspor, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray geçen sezon hem Süper Lig hem de Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Akhisarspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

7 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da başlayacak olan mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Rotman, Cocalic, Eray, Bjarnason, Musa, Onur, Aykut, Burhan, Kadir

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Belhanda, Seri, Feghouli, Jimmy Durmaz, Babel

Süper Kupa tarihi

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin mücadelesine sahne olacak.

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, , Atiker ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

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'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, 'u geçerek kupayı kazandı.