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TFF Süper Kupa, 7 Ağustos'ta sahibini bulacak

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Federasyondan yapılan açıklamada, Galatasaray ve Akhisarspor'u karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının 7 Ağustos'ta oynanacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'u karşılaştıracak Süper Kupa maçının 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacağını açıkladı.

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Federasyonun resmi internet sitesinden yayınlanan bildiride, karşılaşmanın Ankara Eryaman Stadyum'unda oynanacağı ve saat 20:45'te başlayacağı ifade edildi.

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