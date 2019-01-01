TFF Süper Kupa, 7 Ağustos'ta sahibini bulacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'u karşılaştıracak Süper Kupa maçının 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacağını açıkladı.
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Federasyonun resmi internet sitesinden yayınlanan bildiride, karşılaşmanın Ankara Eryaman Stadyum'unda oynanacağı ve saat 20:45'te başlayacağı ifade edildi.
🚨 Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. pic.twitter.com/6C21kxq2Mm— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 14, 2019