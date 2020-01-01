TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı liglerin geleceğine yönelik toplantı yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

Geçtiğimiz Mart ayının ortasından bu yana maçların oynanmadığı Süper Lig'in geleceği için görüşmeler yapılmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte sezonun yeniden başlama tarihi için fikirler sunuluyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanları katılacak.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Mayıs ayının başında yaptığı açıklamada Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatıp 26 Temmuz'da bitirmeyi düşündüklerini söylemişti.

geçtiğimiz hafta sonu perdelerini yeniden açarken; İngiltere Premier Lig, İtalya ve İspanya aradan geri dönmenin yollarını arıyor.

, ve İskoçya'da ise sezonun geri kalanı oynanmadan sona erdirildi.