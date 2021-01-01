Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçlarının saatleri değişti

TFF, kötü hava koşullarının beklenmesinden dolayı Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçlarının saatlerinde değişikliğe gitti.

Türkiy Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçlarının saatlerinin değiştirildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk ederken Beşiktaş ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. 14 Şubat günü İstanbul'da ve 15 Şubat günü Ankara'da oynanacak karşılaşmalar beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle saat 16:00'ya alındı.

Galatasaray'ın maç saati ile ilgili olarak Kasımpaşa Kulübü ile iletişime geçtiği ve olumlu yanıt aldığı öğrenilmişti. Buna göre; 14 Şubat Pazar günü Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başlayacak. 15 Şubat Pazartesi günü Ankara'da oynanacak olan Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesi de 16:00'da başlayacak.