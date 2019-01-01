TFF Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, iki önemli madde doğrultusunda olağanüstü toplandı. Gündemde milli takım teknik direktörlüğü ve iddia ihalesi yer aldı.

İlk olarak A Milli Takımı'nın başına Şenol Güneş'in getirildiği açıklandı. Sonrasında ise Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa ettiği haberi duyuruldu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDİAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haziran'da yapılacak seçimlere kadar TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli başkanlığa vekalet edecek.