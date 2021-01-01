TFF Başkanı Nihat Özdemir'den VAR ve Hawk-Eye açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, VAR ve Hawk-Eye şirketiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşta gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özdemir son dönemde tartışılan Video Asistan Hakem Sistemi (VAR) ve Hawk-Eye şirketiyle ilgili konuştu.

Nihat Özdemir neler söyledi?

"VAR'dan çok memnunuz. Sahada maçı idare eden hakem de, VAR'daki de insan, hata yapabilirler. Bizim isteğimiz, eğer bir hata olacaksa bunu en aza indirgemek. Hawk-Eye, Türkiye'den önemli kişileri seçip, kimlik bilgileri üzerinden her türlü araştırmaları da yaparak bize geldi, bu kişileri eğitti, sınava sokturdu, lisans aldırdı ve göreve getirdi.

Operatör arkadaşın VAR çizgisinin çizilmesindeki dahli % 0'dır. Kararı veren, hakemdir.

Yönetici arkadaşlarımız açıklamalarda bulundular, biz de bir açıklama yaptık. Arkadaşlarımız, ellerindeki belgeleri yalnızca yargıya değil, bize de iletmeleri gerekiyor. Bence çok büyük yanlışlık yaptılar.

Bu maçın sonucunu buna bağlamamaları gerektiğini düşünüyorum. Yanlış varsa, başka bir yerde aramaları gerekiyordu. Biz de gerekli hukuksal işlemleri başlattık."

Ne olmuştu?

Sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yöneticiler Selahattin Baki ve Alper Pirşen maçın ardından açıklamalar yapmışlardı.

Konuk ekibin attığı ikinci goldeki tartışmalı pozisyonun ardından basın mensuplarına konuşan iki yönetici, maçta görev yapan VAR operatörüne tepki göstererek, ofsayt çizgisinde oynama yapıldığını iddia etmişlerdi.