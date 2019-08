TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sahadaki yabancı sayısına kısıtlama gerek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırından Süper Kupa'ya, kulüplerin mali durumundan Türk futbolunun gidişatına kadar birçok konuda açıklama yaptı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu oldu.

Nihat Özdemir, yaklaşık 2,5 aylık görev sürelerinde önemli sorunları çözmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bizi bekleyen en önemli konulardan birisi beIN Sports ile olan problemlerdi. Zaten son bir yıldır biz bu problemleri yaşıyorduk. FIFA kongresi için Paris'e gittiğimizde beIN Sports'un üst yöneticisini ziyaret ettik. Sorunları orada konuştuk. Hatta 2018-2019 sezonunun son taksiti duruyordu. Bunun ödenmesini kendisinden rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve ertesi gün bize parayı çıkardı ve biz de kulüplerimize dağıttık. 2018-2019'dan kalan borcumuz yok." diye konuştu.

"Sahada oynayacan yabancı sayısına kısıtlama gerek"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, sahada görev alacak yabancı oyuncu sayısına bir kısıtlama getirmeleri gerektiğine inandığını söyledi.

Uygulamada olan yabancı kontenjanıyla ilgili kararın 5 yıl önce alındığını hatırlatan Özdemir, "Sayın Fatih Terim o zaman Türkiye Futbol Direktörü'ydü. O dönem bizim yönetim ile Fatih Terim'in görüşmeleri neticesinde 28 kişilik kadroda 14 yabancının olabileceğini ve oynatmada yabancı sınırının kaldırıldığını ilan ettik. Ancak öyle önemli maçlar oldu ki bazı takımlarımız 11 yabancıyla çıktı. Bu Türk spor kamuoyunu rahatsız etti. İstiklal Marşı'mız okunurken, baktığımızda hiçbir Türk'ün olmadığını gördük. Bu bazı yerleri, insanları rahatsız etti, üzdü. Bu sayının fazla olduğunu, orada Türk oyuncularımızın olması gerektiğini söylediler." şeklinde görüş belirtti.

"Bunun doğru bir neticesini bulmuş değiliz. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Etkilenme derecesini de bilmiyoruz. Milli takımımız iyiye doğru gidiyor. Birçok oyuncumuzu yurt dışına ihraç ettik. Bu futbolculardan takımlarımız 120 milyon avro civarında gelir elde etti. Futbolcularımızın yurt dışına gitmesi ve milli takımımızın başarılı performansının bu sistem neticesinde olup olmadığını iyi analizini iyi yapmamız lazım. Sözleşmede 14 yabancı olsun ama sahada oynayacak yabancı sayısına bir kısıtlama getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ancak federasyonun bir gecede bunun kararını verebilecek bir durumu yok."

Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüşüp konuyla ilgili uygun bir çözüm bulacaklarının altını çizerek, "Bizim de beklediğimiz bazı şeyler var. Konunun birçok unsuru var. Bunların neticesinde bir karar vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Hedefimiz EURO 2028'i almak"

TFF Başkanı Özdemir, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası oylamasını hatırlatarak "2016 yılında 'ya karşı bir oyla kaybettik. En son 2024'ü çok istemiştik. Çok iyi mücadele ettik. Rakip 'ydı. Ona karşı kaybettik ama duracak değiliz. Gösterdik ki bu işlerin en iyisini yapabiliriz. Türkiye buna hazır. Statlarıyla, alt yapısıyla havalimanları ve metrolarıyla hazır." değerlendirmesinden bulundu.

UEFA Süper Kupa finali öncesinde Çırağan Sarayı'nda bir gala yemeği yaptıklarını ve misafirleri çok iyi bir şekilde ağırladıklarını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Biz duran bir millet değiliz. Biz daima ileriye koşan bir milletiz. Hedef şimdi 2028'i almak. İlk hedefimiz budur. Bunu açık açık tüm UEFA yetkililerine söyledik. Gördüler ki Türkiye 2028'e hazır. Biz bunu gösterdik. İnşallah da bunu alacağız. Biz buna layıkız. Süper Kupa iyi bir referans oldu. Tüm arkadaşlarıma canıyürekten teşekkür ediyorum. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız bu organizasyonu yapmamızda bize büyük destek oldular. Hepsine teşekkürü borç biliyorum."

"Süper Kupa'yı almak gerçekten büyük bir olay"

Nihat Özdemir, ile arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini en iyi şekilde organize ettiklerini ifade etti.

Müsabakanın çok güzel olduğunu anlatan Özdemir, "Süper Kupa'yı almak gerçekten büyük bir olay. Şampiyonlar Ligi finalini yaptık, arkasından UEFA 'nin finalini de burada yapmıştık. Süper Kupa'yı ilk kez bize verdiler. Biz de layıkıyla, dört dörtlük bir programla bu işi yaptık." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'daki Türk takımlarının alacağı puanlar bizim için önemli"

Başkan Özdemir, Avrupa'da mücadele edecek Türk takımlarının son durumlarını da değerlendirerek, "Bu takımların alacağı her puan bizim için önemli." dedi.

"Çünkü gerekli puanları alamazsak, arkamızdan bizi takip eden gibi ülkeler var, önümüze geçecekler. O zaman bizim Şampiyonlar Ligi'ne tek takımımız direkt gidiyor. Bunu tehlikeye atabiliriz. Takımlarımız da bunun farkındalar. Gerekli çabayı gösteriyorlar. İnşallah iyi puanlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki gruplara iki takım katılsın. İnşallah bunu da sağlayacağız. Gittiğimiz yol doğru bir yol."

Nihat Özdemir, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Türk takımlarının eylül ayından itibaren gruplarda yer alacaklarına inandığını söyledi.

Takımları tek tek değerlendiren Özdemir, " Prag'da önemli bir netice elde etti. 2-0 mağlubiyetten, dakika 80-90 arası iki tane değerli gol bularak 2-2'lik çok avantajlı bir skorla döndü. Ümit ediyorum ki bu akşam Prag takımını yeneceğiz. Bir maç daha oynayarak play off'u da geçeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

'un Partizan karşısında ilk maçı 3-1 kaybettiğine dikkati çeken Özdemir, "Ama bu, çevrilebilecek bir sonuçtur. Bugün gol yemeden 2 farklı bir galibiyet alabilirsek Malatya da yoluna devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, Medipol 'in Şampiyonlar Ligi grupları yolunda elendiğini belirterek, "Ama UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplara gidiyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ımızın da lig üçüncüsü olarak doğrudan gruplara katılma hakkı var." dedi.

'ın doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına gideceğini anlatan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "İnşallah eylül ayından itibaren Avrupa'da görev alacak takımlarımızın birçoğu inşallah gruplarda bulunacaklar. Türkiye, yalnız hafta sonları değil, hafta içi de Avrupa takımlarıyla yapacağı maçlarla güzel karşılaşmalar seyredecektir." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Takımlarımızın 14 milyar lira borcu var"

Nihat Özdemir, Kulüp Lisans Talimatının disiplinli bir şekilde uygulanacağını ve böylelikle kulüplerin mali kaostan kurtulacağını söyledi. Kulüp Lisans Talimatı ile kulüplerin artık eskisi gibi hesapsız harcama yapamayacağının altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Bir defa durum değişti artık. Artık öyle takım harcama yapacak, UEFA'dan belki kontrol gelir, ikaz gelir, ceza gelirden önce artık TFF olarak bu işin takipçisiyiz ve UEFA'ya fırsat vermeden varsa eğer gerekli cezaları ihtardan başlamak üzere, para cezası, kadro cezası, bırakın bunları, puan silmeye kadar çok önemli cezaların olacağı bir talimatnameyi yayınladık ve uygulamaya başladık. Borçlar hızla tırmandı, 'takımlarımızın 10 milyar lira toplam borçları var' sözleri konuşulurken bir anda bu rakamın 14 milyar liraya çıktığını gördük. Ayrıca bu borcun toplamının yüzde 80'i dört kulübe ait. Bir facia da orada. Avrupa'da boy gösteren, iddialı olan dört takımımızın borçları kulüplerimizin toplam borcu olan 14 milyarın neredeyse yüzde 80'i. Bu bizim için en büyük ikazdı. Öyle bir duruma gelebiliriz ki dört takımımız birden UEFA'dan ceza alıp Avrupa kupalarına bile katılamama durumunu yaşayabilirdik. Bu borcun büyük kısmı bankalara, piyasaya, futbolculara ve çeşitli 3. ve 4. şahıslaraydı. 'Ne yapabiliriz' derken, 'bu iş böyle yürümez' dedik. UEFA ile olan görüşmeler, geçen yönetimde de başkan yardımcısıydım, o zamandan başlayan çalışmalarla 'bu işi biz ele almalıyız' dedik."

"3 Temmuz'da yaşadıklarımızı herkes biliyor"

Nihat Özdemir, "Spor Yasası ne zaman çıkacak? Kulüp başkanlarına borçlardan sorumlu olacaklar mı, adli ceza alabilecekler mi?" sorularına ise şu yanıtı verdi:

"Spor Yasası gündemde, 6222 sayılı yasayı, bazı maddelerde çok önemli açıklıklar vardı. Evet stadyumda disipline etmiştik ama bazı olaylar oluyordu. Otobüslerle gelince olaylar oluyor, toplanma yerlerinde olaylar oluyordu, yasanın dışındaydı bunlar, artık hepsini içine alındı. Buna çok önem veriliyor, Gençlik ve Spor Bakanımız bu işin üzerinde, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanımız üzerinde, en kısa zamanda o yasayı getireceğiz. Artık onların da kulüp yöneticilerinin de mali olaylardan sorumlu olma maddesi mutlaka konmalıdır. Biz bu kanayan yaranın üzerine gitmemiz gerekiyor. Bankalar da bunu böyle istiyor. Yapılandırma yaparken kulüplerin başkanlarını gerçekten çok sıkı durumda denetliyorlar. Eğer bir kulüp başkanı bankaların verdiği harcama yetkilerinin dışına çıkarsa, onların şahsi mal mülklerine kadar gidecek şekilde bazı maddeleri gündeme sokacağız."

Her şeyi bir anda değiştiremeyeceklerini zamanla istedikleri noktalara geleceklerine inandıklarını vurgulayan Özdemir, "Her şey bir anda olmaz, bu bir süreçtir. Biz bunu yapa yapa o noktaya geleceğiz. Beş yıl önceki Türkiye'nin spor yapısı, tribün disiplini ile verilen cezalar ile bugün aynı mı? Çok daha kötüydü. 3 Temmuz'da yaşadıklarımızı herkes biliyor, sahaya insanlar indi... Bugün çok daha farklıyız. Mali yapılandırmalara geldik, 5 sene önce böyle bir şey olabileceğini hayal bile edemezdik. Bugün bunu yaptık ve uyguluyoruz, göreceğiz neticelerini. Mutlaka dediğiniz gibi müdahaleler olacak. Ama ne kadar az müdahale olursa bilelim ki Türkiye'ye daha çok yarar sağladığımızı unutmamamız gerek. Disiplin olan her şeyde başarı gelir." diye konuştu.

"MHK, 'Bir takım lehine veya aleyhine karar verdiler' diye karar almadı"

Özdemir, TFF Merkez Hakem Kurulunun Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'la ilgili almış olduğu kararların kamuoyunda yanlış değerlendirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu MHK'nin kararıdır. Biz de onayladık. 'Galatasaray lehine 2 karar verdi diye, böyle oldu.' şeklinde kamuoyunda tamamen yanlış bir şey var. Benim açıklamalarımın tamamını izlerseniz böyle bir şey olmadığını söyledim. Bütün sezon gösterdikleri performans nedeniyle MHK devam etmeme kararı aldı. Biz onların kararlarına müdahale edecek değiliz, onayladık. 'Bir takım lehine veya aleyhine karar verdiler' diye, bir karar alınmadı. Bu yıl inanıyorum ki yeni bir MHK'yle yola çıktık. Genç isimlerimiz var. Fikret Orman 'Eski hakemlerin yaptığı hataları hazmedemiyorum, yeni hakemler gelsin, onlar hata yapacaksa yapsın.' demişti. Yeni MHK bu yönde yürüyor. Yeni birçok isimle yola devam edecekler. İnşallah da başarılı olurlar."

"UEFA, VAR kayıtlarının yayınlanmasını istemiyor"

VAR sistemi kayıtlarına ilişkin Özdemir, "UEFA, kayıtların yayınlanmasını istemiyor. Hollanda yayınlamış olabilir ama bütün ülkelerde bu kayıtlar yayınlanmıyor. Biz de bu direktiflere göre yayınlamıyoruz. Bu yıl da böyle bir karar alınmış ve buna devam edeceğiz. TFF Başkanı olarak benim bile bu kayıtları dinleme yetkim yok. VAR odasına giremem, bu kayıtları dinleyemem. Dinlemek de istemem ayrıca. Abdurrahim Albayrak'ın bir iddiası oldu. Bunun sonlanmasını ve kamuoyunda daha çok konuşulmasını istemiyoruz. Federasyon olarak kendi içimize baktık. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Olmadığına inanıyoruz. Eğer öyle bir şey olursa çok üzülürüm. Bununla ilgili acımasız kararlar alacağımızın da bilinmesini isterim." diye konuştu.

Geçen sezon VAR kayıtlarını dinlediğini iddia eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la görüştüklerini söyleyen Özdemir, bu konunun yeniden gündeme getirilmesinin kimseye bir faydası olmayacağını vurgulayarak, "Geçmişte kalmış bir olayı tekrar köpürtmenin, kamuoyunu rahatsız etmenin bir fayda sağlayacağına inanmıyorum. Bu sene bu işi daha ciddi tutuyoruz. Böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Böyle bir şey varsa hukuksal olarak sonuna kadar gitmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"Şeffaflıktan, diyalogdan Türk futboluna fayda geleceğine inanıyoruz"

Yeni sezonda takımlardan korakor mücadele ve saygı beklediklerini belirten Özdemir şunları söyledi:

"Ligler başlıyor. Kardeşlik olmalı, saygı olmalı, ırkçılık olmamalı, takımlar 90 dakika içinde sahada sonuna kadar mücadele etmeliler. Hakem son düdüğü çalınca maç bitmiştir. Bundan sonra destek ve arkadaşlık olmalıdır. Süper Kupa'nın gala yemeğinde Liverpool ve Chelsea başkanları konuşma yaptılar. Liverpool Başkanı, 'Yarın akşam sahada korakor mücadele edeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Maç bitince dostluğumuz başlayacak. Dost olursak futbolumuzun değeri artar.' dedi. Sahada mücadele olmalı. Sevgi, saygı, hakeme saygı, futbolcuların birbirine saygısı, stada gelenler ve televizyon başındakilere yansıyacak. Artık kimse kavga istemiyor."