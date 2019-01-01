TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan takımlar ve play-off eşleşmeleri

TFF 3. Lig'de bitime bir hafta kala doğrudan TFF 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan üç takım da belli oldu.

TFF 3. Lig gruplarında TFF 2. Lig'e doğrudan yükselmeye hak kazanan üç takım da belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare takımları sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyerek gelecek sezon TFF 2. Lig'e yükselmeye hak kazandılar.

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz gruplara yükselecek son üç takım ise her üç grupta da oynanacak play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak.

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen takımlar

Hekimoğlu Trabzon

Kırşehir Belediyespor

Bayburt İl Özel İdare

TFF 3. Lig'de play-off eşleşmeleri

TFF 3. Lig gruplarında play-off eşleşmeleri henüz belli olmuş değil. Eşleşmeler, gelecek hafta oynanacak son maçlar ardından belli olacak.

Statüye göre gruplarında 2., 3., 4. ve 5. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig’ yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak takımları oluşturacaklar. Play-off’larda, her grupta grubunu 2. sırada bitiren takım 5. sırada bitiren takımla, 3. sırada bitiren takım ise 4. sırada bitiren takım ile çift maç eleme usulüne göre eşleşecekler ve bu müsabakalarda kazanan takımlar tek maç eleme usulüne göre final mücadelesine çıkacaklar.

TFF 3. Lig'de play-off maçları ne zaman, saat kaçta?

TFF 3. Lig'de play-off maçlarının fikstürü, sezonun sona ermesinin ardından TFF tarafından açıklanacak.