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TFF 3. Lig play-off finalleri nerede oynanacak? TFF 3. Lig play-off finalleri ne zaman oynanacak? TFF 3. Lig play-off finalleri hangi kanalda yayınlanacak?

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TFF 2. Lig'e yükselecek son iki takım 24 Mayıs Cuma günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

TFF 2. Lig'e yükselecek son iki takımın belirleneceği TFF 3. Lig play-off final maçları  24 Mayıs Cuma günü Adana ve Ankara'da oynanacak.

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23 Mayıs Perşembe günü Kocaeli'nde oynanan TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Ergene Velimeşespor, TFF 2. Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

TFF 3. Lig 2. Grup play-off final karşılaşmasında Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 16:00'da karşı karşıya gelecek. TFF 3. Lig 3. Grup play-off final maçında ise Yeni Çorumspor ile Serik Belediyespor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

TFF 2. Lig'e yükselecek son iki takımı belirleneceği karşılaşmalar TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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