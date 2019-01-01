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3. Lig

TFF 2.Lig'e yükselen son takım Yeni Çorumspor

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AA
TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Yeni Çorumspor, rakibi Serik Belediyespor'u mağlup ederek, TFF 2. Lig'e yükseldi.

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Yeni Çorumspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Serik Belediyespor'a penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kurarak TFF 2. Lig'e yükseldi.

Maçın 82. dakikasında Yeni Çorumspor'da sarı kart gören Eşref Korkmazoğlu, 105+1. dakikada ikinci sarıyı ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. 

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Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Volkan Bayarslan, Kemal Mavi, Hüseyin Aylak

Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman (Dk. 91 Barış Çiçek), Osman Bodur (Dk. 56 Kemal Kazan), Eşref Korkmazoğlu, Batuhan Demirel (Dk. 81 Kaan Güdü), Ertuğrul Sancaktutan, Muhammet Fettahoğlu, Mikail Albayrak (Dk. 106 Ferdi Konak), Mümin Talip Pazarlı, Yakup Alkan, Volkan Serim

Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Kaan Dorak, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent (Dk. 95 Arda Kürşat Kaya), Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Sertaç Gökaltın (Dk. 103 Samet Alp), Atakan Cangöz, Alican Tez 

Goller: Dk. 8 Erdi Taşkent (Serik Belediyespor), Dk. 15 Mikail Albayrak (Yeni Çorumspor)

Kırmızı kart: Dk. 105+1 Eşref Korkmazoğlu (Yeni Çorumspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Taner Kahriman, Dk. 88 Alican Tez (Serik Belediyespor), Dk. 72 Mümin Talip Pazarlı, Dk. 90+2 Ertuğrul Sancaktutan (Yeni Çorumspor)

Karşılaşmanın ardından Çorum temsilcisine kupa ve madalyalarının sunulması için 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda tören düzenlendi.

Çorum ekibine kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz takdim etti.

Yeni Çorumspor'da teknik ekip ve futbolcular, kupayla trübünlere giderek mutluluklarını taraftarlarla paylaştı.

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