TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e çıkan takımlar, play-off eşleşmeleri ve düşen takımlar

TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazanan takımlar belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda son hafta maçlarının tamamlanmasıyla 'e doğrudan yükselmeye hak kazanan takımlar belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ve Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, sezonu şampiyonlukla tamamlayarak gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'e yükselmeye hak kazandılar.

TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım ise play-off karşılaşmalarının ardından Fatih Karagümrük oldu.

TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselen takımlar

Keçiörengücü

Menemen Belediyespor

Fatih Karagümrük

TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e düşen takımlar

TFF 2. Lig'de her iki gruptan üç takım önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

Kırmızı Grup

Fethiyespor

Tokatspor

Darıca

Beyaz Grup