TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e çıkan takımlar, play-off eşleşmeleri ve düşen takımlar
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TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda son hafta maçlarının tamamlanmasıyla Spor Toto 1. Lig'e doğrudan yükselmeye hak kazanan takımlar belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ve Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, sezonu şampiyonlukla tamamlayarak gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'e yükselmeye hak kazandılar.
TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım ise play-off karşılaşmalarının ardından Fatih Karagümrük oldu.
TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselen takımlar
- Keçiörengücü
- Menemen Belediyespor
- Fatih Karagümrük
TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e düşen takımlar
TFF 2. Lig'de her iki gruptan üç takım önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.
Kırmızı Grup
- Fethiyespor
- Tokatspor
- Darıca Gençlerbirliği
Beyaz Grup
- Bayrampaşa
- Manisaspor
- Gaziantepspor