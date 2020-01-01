2. Lig

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi

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tff
Anonymous
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-21 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine göre liglerdeki ilk hafta maçları şöyle:

TFF 2. Lig:

Beyaz Grup

Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor

Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor

Editörün Seçtikleri

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    Niğde Anadolu-Hacettepe

    Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor

    Sancaktepe-Hekimoğlu Trabzon

    İnegölspor-Zonguldak Kömürspor

    Çorum FK-Manisa FK

    Kocaelispor-Sarıyer

    Ergene Velimeşespor-Uşakspor

    Kırmızı Grup

    Bayburt Özel İdare-Elazığspor

    Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK

    GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor

    1922 Konyaspor-Sakaryaspor

    Serik Belediyespor-Pendikspor

    Eyüpspor-Pazarspor

    Kardemir Karabükspor-Başkent Akademi

    Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor

    Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

    Kırklarelispor-Sivas Belediyespor

    TFF 3. Lig:

    1. Grup

    Artvin Hopaspor-Edirnespor

    Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor

    Kızılcabölükspor-Çankaya FK

    Manisaspor-Diyarbakır FK

    1928 Bucaspor-Ofspor

    1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003

    Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Payasspor

    Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor

    2. Grup

    Karaman Belediyespor-Tekirdağspor

    Mardin Büyükşehir Başakspor-Tokatspor

    Fethiyespor-Nazilli Belediyespor

    Erzinspor-Halide Edip Adıvarspor

    Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği

    Ceyhanspor-Çengelköy Futbol Yatırımları  

    Büyükçekmece Tepecikspor-Yozgatspor 1959

    Kahta 02-Ağrı 1970

    3. Grup 

    Erbaaspor-Batman Petrolspor

    Altındağspor-Şile Yıldızspor

    Esenler Erokspor-Somaspor

    Isparta 32-Karşıyaka

    Gölcükspor-Çarşambaspor

    Osmaniyespor-İçel İdmanyurdu

    Elazığ Karakoçan FK-Arhavispor

    Yalovaspor-Çatalcaspor

    4. Grup

    Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor

    Düzcespor-Muğlaspor

    1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor

    Kestelspor-Kozanspor

    52 Orduspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

    Haberin devamı aşağıda

    Bursa Yıldırımspor-Adıyaman 1954

    Sultanbeyli Belediyespor-Modafen

    Bayrampaşaspor-Siirt İl Özel İdare

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