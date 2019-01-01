TFF 2. Lig play-off finali nerede oynanacak? TFF 2. Lig play-off finali ne zaman oynanacak?
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AA
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off final maçı Bursa'da oynanacak.
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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki play-off final müsabakası 28 Mayıs Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak. Maç, saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.