TFF 2. Lig play-off finali kimler arasında, nerede ve ne zaman oynanacak?
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Twitter/@sakaryaspor
TFF 2. Lig play-off'unda finale yükselen takımlar belli oldu. Sarıyer'i eleyen Sakaryaspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yenen Fatih Karagümrük finalde birbirine rakip oldu. Tek maç üzerinden oynanacak olan mücadeleyi kazanan Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.
TFF 2. Lig play-off finali nerede ve ne zaman oynanacak?
Sakaryaspor ile Faih Karagümrük arasında oynanacak olan 1. Lig'e yükselme maçı 28 Mayıs Salı günü tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Maçın oynanacağı stat ve saat daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilecek.