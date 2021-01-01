TFF 1.Lig'de haftanın hakemleri açıklandı | Giresunspor - Bursaspor maçı Mert Güzenge'de
Merkez Hakem Kurulu, TFF 1.Lİg'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Lider Giresunspor, zorlu Bursaspor maçında Mert Güzenge görev yapacak. Diğer maçlarda görev yapacah hakemler ise şu şekilde:
5 Şubat Cuma:
19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
6 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Menemenspor: Murat Erdoğan
16.00 Eskişehirspor-Altay: Burak Pakkan
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Emre Kargın
7 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yiğit Arslan
16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Yasin Kol
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
8 Şubat Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Bursaspor: Mert Güzenge