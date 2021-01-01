TFF 1.Lig'de haftanın hakemleri açıklandı | Giresunspor - Bursaspor maçı Mert Güzenge​​​​​​​'de

TFF 1. Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1.Lİg'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Lider Giresunspor, zorlu Bursaspor maçında Mert Güzenge görev yapacak. Diğer maçlarda görev yapacah hakemler ise şu şekilde:

5 Şubat Cuma:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor: Murat Erdoğan

16.00 Eskişehirspor-Altay: Burak Pakkan

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Emre Kargın

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yiğit Arslan

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Yasin Kol

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor: Mert Güzenge​​​​​​​