TFF 1. Lig'in zirvesinde üç takım aynı puanda: Süper Lig'e hangi iki takım doğrudan yükselecek?

1.Lig'de heyecan son haftaya taşındı. Üç takımın da Süper Lig iddiası sürüyor

TFF 1. Lig'de, Süper Lig'e yükselme yarışı son hızıyla devam ediyor.

Ligde son yılların en çekişmeli sezonu yaşanıyor. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması ve 1.Lig'e yukarıdan güçlü takımların gelmemesi sezonu oldukça rekabetçi hale getirdi. Bunun sonucunda da 33. hafta sonunda üç takım da 67 puan topladı.

Sezonun son haftasına girilirken halen direkt yükselecek herhangi bir takım belli olmadı. Pazar günü ise tüm soru işaretleri ortadan kalkacak.

67'şer puanlı Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor'dan ikisi Pazar günü adını Süper Lig'e yazdıracak.

TFF 1. Lig puan durumunda ilk 3 sıra

Sıra Takım Puan Averaj 1 Adana Demirspor 67 +34 2 Giresunspor 67 +28 3 Samsunspor 67 +26

TFF 1. Lig'de hangi takım Süper Lig'e yükselecek?

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme yarışı tüm hızıyla devam ediyor. İlk iki takımın direkt olarak Süper Lig'e yükseldiği yarışta Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor son haftyaya aynı puanda giriyor.

TFF 1. Lig'de genel averaj mı yoksa ikili averaj mı geçerli?

Ligde ikili averaj geçerli ve üç takım da sezonu aynı puanda tamamlarsa şampiyon ve ikinci, üçlü averaj ile belirlenecek. Bu durumda Adana Demirspor ve Giresunspor, üçlü averajda önde oldukları için Süper Lig'e yükselen takım olacak.

Üç takımın birbirleri ile oynadıkları maçlar:

Giresunspor 2-0 Adana Demirspor

Adana Demirspor 3-0 Giresunspor

Adama Demirspor 1-1 Samsunspor

Samsunspor 0-2 Adana Demirspor

Giresunspor 0-0 Samsunspor

Samsunspor 0-2 Giresunspor

Üçlü averaj puan tablosu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Adana Demirspor 7 +3 2 Giresunspor 7 +1 3 Samsunspor 2 -4

Son hafta fikstürü

1.Lig'de şampiyonluk yarışını belirleyecek üç maç, 9 Mayıs Pazar günü 20.30'da oynanacak. Final niteliğindeki maçlar şunlar:

Menemenspor - Adana Demirspor

Tuzlaspor - Giresunspor

Adanaspor - Samsunspor