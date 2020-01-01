TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı
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TFF 1. Lig'de heyecan 19 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak.
Gol krallığı yarışında geride kalan 28 haftada zirvenin sahibi Altay'ın tecrübeli golcüsü Marco Paixao. 35 yaşındaki Portekizli oyuncu, en yakın rakibi Emircan Altıntaş'ın 6 gol farkla önünde bulunuyor.
Asist krallığında ise Adana Demirspor forması giyen Erkan Zengin 12 asistle zirvede yer alıyor. Hatayspor'un başarılı oyuncusu Gökhan Karadeniz yaptığı 10 asistle, Erkan Zengin ile birlikte bu sezon çift haneli asist sayısına ulaşan iki oyuncudan biri konumunda bulunuyor.
2019-2020 TFF 1. Lig Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:
|OYUNCU
|TAKIM
|GOL
|Marco Paixao
|Altay
|17
|Emircan Altıntaş
|Ümraniyespor
|11
|Raul Rucescu
|Giresunspor
|9
|Mehmet Akyüz
|Adana Demirspor
|9
|Aldin Cajic
|İstanbulspor
|9
|Ghislain Gimbert
|Ümraniyespor
|8
|Yevhen Seleznyov
|Bursaspor
|8
|Erhan Çelenk
|Akhisarspor
|8
|Burhan Eşer
|Akhisarspor
|8
|Sokol Cikalleshi
|Akhisarspor
|8
|Mirkan Aydın
|Hatayspor
|8
2019-2020 TFF 1. Lig Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum:
|OYUNCU
|TAKIM
|ASİST
|Erkan Zengin
|Adana Demirspor
|12
|Gökhan Karadeniz
|Hatayspor
|10
|Burak Kapacak
|Bursaspor
|7
|Hüseyin Üner
|Altınordu
|6
|Turgut Doğan Şahin
|Altay
|6
|Cristobal Jorquera
|Fatih Karagümrük
|6
|Eslem Öztürk
|İstanbulspor
|6
|Leandro Kappel
|Altay
|6
|Ibrahim Sissoko
|BB Erzurumspor
|6
|Emrah Başsan
|BB Erzurumspor
|5
|Anıl Taşdemir
|Balıkesirspor
|5
|Volkan Şen
|Adana Demirspor
|5
|Selim Ilgaz
|Hatayspor
|5
|İbrahim Yılmaz
|İstanbulspor
|5