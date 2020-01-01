1. Lig

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı

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Filipe Lopes Paixao Altay
AA
TFF 1. Lig, kaldığı yerden başlamaya hazırlanırken, gol ve asist krallığında son durumu inceledik.

TFF 1. Lig'de heyecan 19 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak.

Gol krallığı yarışında geride kalan 28 haftada zirvenin sahibi Altay'ın tecrübeli golcüsü Marco Paixao. 35 yaşındaki Portekizli oyuncu, en yakın rakibi Emircan Altıntaş'ın 6 gol farkla önünde bulunuyor.

Asist krallığında ise Adana Demirspor forması giyen Erkan Zengin 12 asistle zirvede yer alıyor. Hatayspor'un başarılı oyuncusu Gökhan Karadeniz yaptığı 10 asistle, Erkan Zengin ile birlikte bu sezon çift haneli asist sayısına ulaşan iki oyuncudan biri konumunda bulunuyor.

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    2019-2020 TFF 1. Lig Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:

    OYUNCU TAKIM GOL
    Marco Paixao Altay 17
    Emircan Altıntaş Ümraniyespor 11
    Raul Rucescu Giresunspor 9
    Mehmet Akyüz Adana Demirspor 9
    Aldin Cajic İstanbulspor 9
    Ghislain Gimbert Ümraniyespor 8
    Yevhen Seleznyov Bursaspor 8
    Erhan Çelenk  Akhisarspor 8
    Burhan Eşer Akhisarspor 8
    Sokol Cikalleshi Akhisarspor 8
    Mirkan Aydın Hatayspor 8

    2019-2020 TFF 1. Lig Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum:

    OYUNCU TAKIM ASİST
    Erkan Zengin Adana Demirspor 12
    Gökhan Karadeniz Hatayspor 10
    Burak Kapacak Bursaspor 7
    Hüseyin Üner Altınordu 6
    Turgut Doğan Şahin Altay 6
    Cristobal Jorquera Fatih Karagümrük 6
    Eslem Öztürk İstanbulspor 6
    Leandro Kappel Altay 6
    Ibrahim Sissoko BB Erzurumspor 6
    Emrah Başsan BB Erzurumspor 5
    Anıl Taşdemir Balıkesirspor 5
    Volkan Şen Adana Demirspor 5
    Selim Ilgaz Hatayspor 5
    İbrahim Yılmaz İstanbulspor 5

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