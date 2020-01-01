TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı

TFF 1. Lig, kaldığı yerden başlamaya hazırlanırken, gol ve asist krallığında son durumu inceledik.

TFF 1. Lig'de heyecan 19 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak.

Gol krallığı yarışında geride kalan 28 haftada zirvenin sahibi 'ın tecrübeli golcüsü Marco Paixao. 35 yaşındaki Portekizli oyuncu, en yakın rakibi Emircan Altıntaş'ın 6 gol farkla önünde bulunuyor.

Asist krallığında ise forması giyen Erkan Zengin 12 asistle zirvede yer alıyor. 'un başarılı oyuncusu Gökhan Karadeniz yaptığı 10 asistle, Erkan Zengin ile birlikte bu sezon çift haneli asist sayısına ulaşan iki oyuncudan biri konumunda bulunuyor.

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2019-2020 TFF 1. Lig Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:

OYUNCU TAKIM GOL Marco Paixao Altay 17 Emircan Altıntaş Ümraniyespor 11 Raul Rucescu 9 Mehmet Akyüz Adana Demirspor 9 Aldin Cajic İstanbulspor 9 Ghislain Gimbert Ümraniyespor 8 Yevhen Seleznyov 8 Erhan Çelenk Akhisarspor 8 Burhan Eşer Akhisarspor 8 Sokol Cikalleshi Akhisarspor 8 Mirkan Aydın Hatayspor 8

2019-2020 TFF 1. Lig Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum: