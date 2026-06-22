



ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda Arjantin, Lionel Messi’nin attığı muhteşem gol sayesinde Avusturya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. X platformunda Hollandalı izleyiciler arasında en çok konuşulan konu, uzatma dakikalarında Lautaro Martínez’in kart görmeden kurtulduğu dikkat çekici bir olay oldu.

Son Dünya Şampiyonu, Dallas’taki maça güçlü bir başlangıç yaptı ve uzun bir VAR incelemesinin ardından erken bir penaltı kazandı. Ancak Messi, 11 metreden attığı penaltıyı kaçırarak doğrudan tarihe geçme fırsatını kaçırdı. İlk yarının ilerleyen dakikalarında forvet, muhteşem bir uzak mesafe şutuyla kendini affettirdi ve bu golle Dünya Kupası finallerinde tüm zamanların en golcü oyuncusu rekorunun tek sahibi oldu.

Ancak devre arasına kısa bir süre kala, Messi’nin açılış golünden çok daha fazla yankı uyandıran bir an yaşandı. Top çoktan dışarı çıkmış ve oyun fiilen bitmişken, Martínez arkadan Konrad Laimer’e bariz bir tekme attı. Avusturyalı oyuncu yere düştü, ancak hakem ve VAR müdahale etmek için bir neden görmedi.

Bu durum birçok izleyiciyi hayrete düşürdü. X platformunda Arjantinli forvetin kart görmemesi konusunda yoğun şikayetler yağdı. Bir izleyici, “Lautaro Martínez açıkça tekme attı, ama bu durum sanki gülünç bir şeymiş gibi geçiştirildi” diye yazdı. Bir başkası ise “Ben de tekme atmanın kırmızı kartlık bir hareket olduğunu sanıyordum” diye sordu.

VAR da eleştirilerin hedefi oldu. “VAR tatilde mi?” diye yazan bir taraftarın yanı sıra, bir başkası da “Martínez tekme attı, ama kart yok” şeklinde yorum yaptı. Birçok izleyici, Arjantin’in hakem kararları konusunda yine çok kolay kurtulduğunu düşündü.

Tartışma özellikle hangi cezanın uygun olacağı sorusu etrafında dönüyor. Oyun kurallarının mevcut yorumuna göre, tekme atmak otomatik olarak kırmızı kart gerektirmez. Doğrudan kırmızı kart için aşırı veya kaba davranış söz konusu olmalıdır. Bu nedenle sarı kart kararı da savunulabilir.

Birçok izleyici de bu görüşe katılıyor. “O sadece sarı kartlık bir hareketti,” X’te çok okunan bir yorumda böyle deniyor. Her halükarda bu an, Hollandalı izleyiciler arasında büyük bir öfkeye yol açıyor. “Arjantin ne kadar mide bulandırıcı bir takım,” diye yazan biri var.

Bir başkası ise şöyle tepki gösteriyor: “O geri zekalı Arjantin’den gerçekten iğreniyorum. Ne berbat bir takım.” “Arjantinliler ne kadar sinir bozucu adamlar” ve “Gerçekten bir grup pislik. Rakibe tekme atıyorlar, kart görmek için yalvarıyorlar, tam bir haydut çetesi” gibi yorumlar da büyük ilgi gördü.