Texans - Jaguars biletleri nasıl alınır: NFL Londra maçı tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

NFL International Series, Houston Texans ile Jacksonville Jaguars'ı AFC South grubunda yüksek önem taşıyan bir karşılaşmada Londra'da karşı karşıya getiriyor. İkonik Wembley Stadyumu'nda oynanacak bu normal sezon maçı, iki dinamik genç takımın uluslararası sahada mücadelesine sahne olacak.

GOAL, maçın programı, bilet fiyatları ve koltuklarınızı hemen nasıl satın alabileceğinizle ilgili tüm önemli detayları sizler için derledi.

Texans - Jaguars maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 18 Ekim 2026 Pazar, BST 14.30 Houston Texans - Jacksonville Jaguars Wembley Stadyumu, Londra Biletler

Texans - Jaguars bileti nereden alınır?

NFL London Games için resmî biletler, Ticketmaster UK'nin resmî portalı ve Wembley Stadyumu'nun resmî bilet sitesi üzerinden dağıtılıyor. Birleşik Krallık ve Avrupa genelindeki yoğun ilgi nedeniyle, birincil platformlardaki genel satış kontenjanları ilk satışa çıktıktan kısa süre sonra hızla tükeniyor.

Resmî genel satış kontenjanları tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltukları bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Texans - Jaguars biletleri ne kadar?

NFL'in Wembley Stadyumu'ndaki maçlar için açıkladığı resmî yüz değerindeki bilet fiyatları, üst katman Kategori 7 koltuklar için £64'tan başlıyor ve kenar çizgileri boyunca premium alt katman Kategori 1 konumlar için £175 veya daha üzerine çıkıyor.

Resmî genel satış kontenjanları tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltukları bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor; giriş seviyesi ilanlar ise yaklaşık £105 ($137) seviyesinden başlıyor.

Texans - Jaguars hakkında bilmeniz gereken her şey

Londra'daki Wembley Stadyumu, 90.000 kişilik kapasitesi ve dünya standartlarındaki olanaklarıyla bu uluslararası NFL normal sezon maçına ev sahipliği yapıyor. Maça gidecek taraftarlar, başlama vuruşu öncesinde stadyum dışında tam kapsamlı maç günü fan zone alanlarının, eğlencenin ve festival havasının tadını çıkarabilecek.