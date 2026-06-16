"Tevhid sözüne saygı".. Uruguay maçı sırasında "Suudi bayrağı"na yönelik benzersiz bir istisna

2026 Dünya Kupası maçları sırasında olağanüstü bir sahneyle seyircilerin ve medya kameralarının dikkatini çeken Suudi Arabistan milli takımı, takımların tanıtım töreni sırasında sahada bayrağının bulunmaması nedeniyle diğer katılımcı takımlardan ayrıldı; bu, turnuvanın resmi protokolünde alışılmadık bir adımdı.

Diğer ülkelerin bayrakları olağan düzenleme prosedürlerine uygun olarak saha zemininde sıralanırken, izleyiciler Suudi bayrağının sahnede yer almadığını fark etti. Bu durum, kasıtlı ve planlı gibi görünen bu kararın arka planı hakkında soruların ortaya çıkmasına neden oldu.

Organizasyon komitesindeki kaynaklara göre, bu önlem, İslam inancında kutsal olan ve "La ilaha illallah, Muhammedin Resulullah" (Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir) ifadesini taşıyan Suudi bayrağının mahremiyetine saygı gösterilmesi amacıyla alındı. Bu sözlerin yere konması veya dini değerini zedeleyecek şekilde muamele edilmesi caiz değildir.

Bu düşünceden hareketle, bayrağın kutsallığına yakışır uygun bir yerde, anlamını veya konumunu zedeleyebilecek herhangi bir sembolik uygulamadan uzak tutulmasını garanti eden özel bir protokol kabul edildi.

Bu adım, uluslararası spor etkinliklerinde dini değerlere saygı gösterilmesinin bir örneği olarak gören Arap ve İslam dünyasından geniş bir övgü aldı.

Uluslararası platformlarda bu hususa ilk kez dikkat edilmedi; büyük turnuvaların organizatörleri, ister resmi törenlerde ister tanıtım materyallerinde ve eşlik eden gösterilerde olsun, Suudi bayrağına dini sembolizmini dikkate alan özel kurallara göre davranmaya alışkındı.

Suudi Arabistan'ın Uruguay ile oynadığı maç sırasında, Kansas City stadyumunda bu durum açıkça görüldü. Katılımcı tüm takımların bayrakları yere dizilmişken, Suudi bayrağı kendisine ayrılan yerde dalgalanmaya devam etti. Medya bu görüntüyü "dini sembollerin kutsallığı ile modern spor organizasyonunun gereklilikleri arasındaki dengenin somut bir örneği" olarak nitelendirdi.