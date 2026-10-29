Arjantinli Carlos Tevez, vatandaşı Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo arasındaki karşılaştırmaya dair tartışmayı sonlandırdı ve iki yıldızın yanında oynadığı dönemde bizzat fark ettiği farkı açıkladı; bu, futbol tarihinin en önde gelen iki oyuncusuyla doğrudan edinilen bir deneyime dayanan bir tanıklıktı.

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Tevez'in açıklamaları, eski Manchester United savunmacısı Rio Ferdinand ile "Rio Ferdinand Presents" programındaki bir röportaj sırasında geldi. Kendisinden Messi ile Ronaldo arasında bir seçim yapması ve sahada ile antrenmanlarda ikisi arasında tespit ettiği en belirgin farkları açıklaması istendi.

Tevez'in tercihi Messi: Doğuştan gelen yetenek karşılaştırmayı belirliyor

Tevez, vatandaşı Messi'yi seçti ve onu öne çıkaran şeyin becerileri doğal ve içgüdüsel bir şekilde uygulayabilme yeteneği olduğunu belirtti; teknik ve fiziksel kapasitesini geliştirmek için sürekli çalışması ve yoğun antrenmanıyla tanınan Ronaldo'nun aksine.

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Tevez, Ronaldo'nun topla yapılan hareketlerden çalımlara kadar en ince ayrıntılar üzerinde sürekli antrenman yaptığını, buna karşın Messi'yi aynı şekilde çalımlar üzerinde antrenman yaparken görmediğini açıkladı; Arjantinli yıldızın becerilerinin birçoğunun kendiliğinden geldiğini belirterek, bunun da ikisi arasında tercih yaparken onu öne çıkardığını söyledi.

Ronaldo kafa toplarında üstün

İki yıldız arasındaki teknik ve fiziksel farklara gelince, Tevez fiziksel güçlerinin ve zirveye ulaşma arzularının birbirine yakın olduğuna işaret etti; aralarındaki rekabetin uzun yıllar boyunca parlamalarının sürmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Ancak kafa toplarında Ronaldo'ya net bir üstünlük tanıdı ve bu alanda Messi'ye kıyasla üstün olduğunu dile getirdi; ayrıca her ikisinin de yıllar geçtikçe şutun kalitesi ve isabetinde büyük bir gelişme kaydettiğini vurguladı. Böylece sözleri, fark yaratma konusundaki olağanüstü yeteneklerine rağmen teknik özelliklerinin farklılığını yansıttı.

Tevez'in tanıklığı özel bir önem kazanıyor; zira kendisi 2007 ile 2009 yılları arasında Manchester United'da Ronaldo ile takım arkadaşı oldu ve Arjantin Millî Takımı'nda Messi'nin yanında oynadı. Bu da ona iki yıldızı yakından izleme ve antrenmanlardaki ile maçlardaki tarzlarını tanıma imkânı verdi. Bununla birlikte, Messi'yi tercih etmesi kendi deneyimini yansıtan kişisel bir görüş olarak kalıyor ve iki efsane arasındaki karşılaştırmaya dair süregelen tartışmayı sonlandırmıyor.