Xavi Hernández’in Sırbistan’a karşı oynadığı maçta (2-1) ilk 11’de dikkat çekici bir isim vardı. Teun Koopmeiners, teknik direktör tarafından sol stoper olarak görevlendirildi.

Koopmeiners, NOS ile yaptığı söyleşide rolünü anlattı. "Özellikle savunma yönünde merkezde oynamam gerekiyordu ve hücumda da, mümkün olduğunda, hemen sol 10 numara pozisyonuna geçmeliydim. Böylece arkada üçlü kalıyorduk, önlerinde de Joey Veerman oluyordu."

"Bu bazen biraz arayış gerektiriyordu, çünkü topu kazandığınızda elbette körü körüne ileri koşamazsınız. Ama bence birkaç kez doğru şekilde o bölgeye gidebildim ve yine derine koşular atabildim; Noa Lang da bana topu aktarabiliyordu", dedi Juventus oyuncusu.

Buna rağmen bu, Koopmeiners için ağır bir görevdi. "Aleyhimize bir kontra atak geliştiğinde ya da bir hücumu tamamladığımızda, hemen yeniden stoper pozisyonuna dönmem gerekiyordu. Biraz alışma süreciydi ama yapması çok keyifliydi."

Çok yönlü oyuncu, Dünya Kupası’nda da Hollanda Milli Takımı’nda bir kez sağ kanatta oynamıştı. "Sanırım sağ kanattan merkez orta sahaya, oradan da sol stopere geçtim", diye güldü Koopmeiners.

"Bay Ronald Koeman’a kaleye geçip geçemeyeceğimi sordum ama o bunun fazla ileri gitmek olacağını düşündü", diye şaka yaptı 28 yaşındaki Castricumlu oyuncu. "Ama tabii ki, öyle söylemek gerekirse, çok yönlü kullanılabiliyorum."

Eski AZ’li oyuncu buna rağmen Sırbistan maçında oldukça keyif aldı. "Bu pozisyon bana çok uygun. 10 numarada ve sol stoperde oynamayı seviyorum", diyerek sözlerini noktaladı.