Teun Koopmeiners, Juventus maçında oyuna girdiğinde aldığı düşmanca karşılamanın ardından son gülen oldu

Juventus, Cumartesi günü Serie A'da harika bir iş çıkardı. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin takımı, rakibi Atalanta'yı 0-1'lik skorla zorlu bir mücadelenin ardından mağlup etti ve bu üç puanla Como'yu geçerek dördüncü sıraya yükseldi. İki puan geride olan Como, Pazar günü Inter ile karşılaşacak. Juventus'tan yedi puan geride olan yedinci sıradaki Atalanta için Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı çok uzak.

Juventus tarafında ise Teun Koopmeiners'e ilk on birde yer yoktu. Atalanta'nın eski yıldız oyuncusu, maçın bitimine yirmi dakika kala oyuna girdi ve sahaya çıktığı anda ev sahibi taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde yuhalandı. Taraftarlar, Hollandalı oyuncuyu 2024'te Juventus'a transferini zorla gerçekleştirme şeklinden dolayı hiçbir zaman affetmemişti.

Bergamo'daki maçın başlangıcı şüphesiz Atalanta'ya aitti; takım, dokuz dakika içinde iki mükemmel fırsat yakaladı. İlk fırsat Nicola Zalewski'ye aitti, ancak top az farkla dışarı çıktı. İki dakika sonra Giorgio Scalvini'nin kafa vuruşu üst direğe çarptı.

Atalanta ilk yarıda üstünlüğünü sürdürdü, ancak maçın başlangıcındaki gibi gerçekten büyük fırsatlar bir süre daha gelmedi. Juventus ise bu arada uzak mesafeden yaptığı başarısız denemelerden öteye gidemedi.

İlk yarının bitimine az kala Atalanta tekrar baskı kurdu, ancak Charles De Ketelaere'nin kafa vuruşu kaleyi bulamadı, Nikola Krstovic'in ise ceza sahası içinden yaptığı vole, direğin yanlış tarafına çok az farkla çarptı.

İkinci yarı başladıktan üç dakika sonra gol geldi. Atalanta kalecisi Marco Carnesecchi bir ortayı tamamen yanlış değerlendirdi ve Jérémie Boga bu hatadan en iyi şekilde yararlanarak topu ağlara gönderdi: 0-1.

Bu golün ardından maçın gidişatında pek bir değişiklik olmadı. Atalanta, fırsatlarını değerlendirememesine rağmen daha üstün olan taraf olmaya devam etti. Juve kalecisi Michele Di Gregorio, Berat Djimsiti’nin gol atmasını engellemek için iyi bir müdahale yaptı ve Giacomo Raspadori ise iyi bir pozisyonda topu dışarıya attı.

Juventus da Khéphren Thuram'ın yakın mesafeden üstten dışarı attığı şutla iyi bir fırsatı kaçırdı, ancak sahneyi Atalanta domine etti. Ancak ev sahibi taraftarlar gol sevinci yaşayamadı ve Raffaele Palladino'nun takımı, Şampiyonlar Ligi açısından muhtemelen çok önemli bir mağlubiyet aldı: 0-1.