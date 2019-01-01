Tetteh, Galatasaray için gemileri yaktı! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 11 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Alan Carvalho transferinde sona yaklaşan Galatasaray, forvete en az iki takviye yapabilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Futbol Arena 'nın haberine göre; sarı kırmızılı takımın gündemindeki isimlerden biri olan Benjamin Tetteh, kulübü Sparta Prag'a Galatasaray'a transfer olmak istediğini söyledi.

Sparta Prag'da yaklaşık 400 bin euro kazanan 21 yaşındaki yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Galatasaray yönetimi, beklemeye geçti.

Batshuayi, Monaco'ya doğru

Ara transfer döneminde gündemin bir numaralı isimlerinden olan Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oluyor.

Bonservisi Chelsea'de bulunan ve kiralık olarak Valencia'da forma giyen Belçikalı yıldızın ismi Galatasaray'la da anılıyordu ancak Monaco, transfer konusunda vites arttırdı.

Goal'ün Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella'nın edindiği bilgilere göre, transfer için büyük efor harcayan Monaco, Batshuayi için ilk opsiyon haline gelirken yıldız golcünün menajeri bugün kırmızı-beyazlı kulüple görüşmek üzere Monaco'ya gidecek.

Al Ittihad, Belhanda'nın peşini bırakmıyor

Yahoo France'ın haberine göre daha önce Younes Belhanda için iki teklif yapan Al Ittihad, Faslı yıldızın peşini bırakmıyor.

Sırayla önce 5 milyon euro, ardından 7 milyon euro önerdiği iddia edilen Al Ittihad, Galatasaray'a bir teklif daha iletti.

Galatasaray yönetimi gün içinde teklifle ilgili yanıtını iletecek.

Galatasaray'dan Ozan cevabı

Hürriyet'in haberine göre; Bundesliga takımlarından Stuttgart, Ozan Kabak için Galatasaray'a 11 milyon euro'luk resmi teklifte bulundu.

Bundesliga takımlarından Stuttgart, Ozan Kabak için Galatasaray'a 11 milyon euro'luk resmi teklifte bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaptığı son açıklamada Ozan Kabak'ın sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıklamıştı.