Testi negatif çıkan Xavi, antrenmanlara döndü

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden Al Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez'in son testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Daha önce yaptırdığı test pozitif çıkan Al Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in iyileşerek antrenmanlara döndüğü açıklandı.

kulübünden yapılan açıklamada, "Son testi negatif çıkan Xavi Hernandez, Çarşamba günü yapılan antrenmanda takımın başında yer almıştır" denildi.

İspanyol teknik direktör de, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Gönderdiğiniz mesajlar için hepinize teşekkür ediyorum. İyileşerek, ailemin ve takımımın başına döndüğümü paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl Al Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.