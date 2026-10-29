Ancelotti, Alisson'u Kasım ayındaki millî maçlar için dinlendiriyor
Carlo Ancelotti, Liverpool kalecisi Alisson Becker'i Japonya ve Singapur'a karşı oynanacak hazırlık maçları için Brezilya'nın 26 kişilik kadrosuna almadı. İtalyan teknik direktör, bunun yerine kaleci olarak Bento, Lucas Perri ve Coritiba'nın genç oyuncusu Morisco'yu seçti.
Bu karar, teknik ekibe kalede görev alabilecek diğer seçenekleri değerlendirme fırsatı veriyor.
Ancelotti, Alisson'un Brezilya'nın birinci kalecisi olarak konumunun kesinlikle tartışma konusu olmadığını söyleyerek taraftarların endişelerini giderdi.
Ancelotti'ye göre Liverpool yıldızı dünyanın en iyi kalecisi
Basın toplantısında konuşan Ancelotti, seçimindeki mantığı açıklarken Alisson'un kendini kanıtlamış performansını övdü. Ancelotti, “Alisson'u denememize gerek yok, onu çok iyi tanıyoruz. O, en iyi kaleci” dedi.
“Copa America başladığında kadroya çağrılacak. Alisson gibi diğerlerinin hepsi de çağrılacak.”
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Teknik direktör, “Şimdi genç oyuncuları gözlemleme, kadroyu yenileme ve onları geliştirme zamanı” diye ekledi.
Bento, Perri ve Morisco için fırsat doğdu
Alisson'un dinlendirilmesiyle Al-Nassr'dan Bento, Torino'dan Lucas Perri ve Coritiba'dan Morisco, Singapur turunda ilk 11'de yer almak için yarışacak.
Ancelotti, yedek kalecilere millî takım deneyimi kazandırmanın kadronun dayanıklılığı açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
Teknik ekip, yaklaşan iki maç boyunca üç kaleciyi de yakından takip edecek.
Alisson, Liverpool'daki yükümlülüklerine odaklanıyor
Alisson, millî maçlar sırasında Liverpool'da kalacak ve Güneydoğu Asya'ya uzun bir yolculuk yapmayacak.
Kaleci, resmî maçlar yeniden başladığında Brezilya Millî Takımı'na dönecek.
Brezilya, turuna 14 Kasım'da Japonya karşısında başlayacak.