Real Madrid, Uluslararası Federasyon'un, başta Dünya Kupası olmak üzere FIFA turnuvalarının ticari haklarının bir kısmını satma teklifinden geri adım atma kararı hakkında görüş bildirmek için bir açıklama yayımladı.

Beyaz takım resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, FIFA'nın tekliften geri adım atma kararını takdirle karşıladığını belirterek, bu adımın dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarı mutlu ettiğini vurguladı.

Real Madrid, FIFA'nın teklifine kararlılıkla karşı çıkan tüm kıtasal ve ulusal federasyonlara derin teşekkürlerini iletti ve şunları kaydetti: "Uluslararası futbol ve Dünya Kupası, her şeyden önce kamu yararına yönelik etkinliklerdir ve ülkelere, taraftarlara ve tüm topluma ait bir mirası temsil eder. Bu nedenle asla, sınırlı bir kesime kazanç sağlamak amacıyla pazarlanabilecek birer finansal varlık olarak ele alınmamalıdır."

Kraliyet takımı, kulüplerin, milli takım futbolunun ve Dünya Kupası'nın üzerine inşa edildiği temel olduğunu belirtti; zira oyuncuları keşfeden, yetiştiren ve geliştiren, ardından bu büyük turnuvalara katılan milli takımların hizmetine sunan kulüplerdir.

Real Madrid, müsabakaların gelecekteki ticari gelirlerini, bunlarla ilişkili maliyet ve risklerin herhangi bir kısmını üstlenmeden satmaya yönelik her türlü girişime şiddetle karşı çıktığını açıkça ifade etti.

Kulüp, "Futbolun gelecekteki gelirlerini, bunlardan doğan sorumlulukları üstlenmeksizin ele geçirmeyi amaçlayan her türlü girişim kabul edilemez ve hiçbir şekilde bir daha gündeme getirilmemelidir." diye vurguladı.

Kulüp, aynı ilkeyi yerel düzeyde de savunduğunu ekliyor; nitekim Real Madrid, geçmişte İspanya Ligi Birliği'nin imzaladığı ve özel yatırım fonu CVC'nin dahil olması karşılığında kulüplere ait televizyon yayın haklarının gelecekteki gelirlerinin bir kısmını 50 yıllığına ipotek altına alan anlaşmaya karşı çıkmış ve katılmayı reddetmişti.

Real Madrid açıklamasında yalnızca FIFA'nın kararını takdir etmekle yetindi; aynı zamanda söz konusu tartışmalı tekliften geri adım atma kararı için FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya teşekkür etmeyi ise ihmal etti.