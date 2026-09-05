Real Betis'in savunmacısı Marc Bartra, Real Madrid maçındaki tartışmalı pozisyonun tesadüf olmadığını açıkladı ve penaltı atışları öncesinde ceza sahasına erken girme kuralını tamamen bildiğini vurguladı.

Kylian Mbappe, dün cuma günü Real Madrid'in İspanya Ligi'nde 0-1 kaybettiği maçta, Álvaro Valles'in kurtardığı bir penaltıyı kaçırdı. Bartra'nın atış öncesinde ceza sahasının içinde ya da sınırına yakın konumlanması nedeniyle penaltının tekrar ettirilmesi yönünde talepler yükseldi.

Bartra, "Movistar" kanalına yaptığı ve "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, İspanya Ligi maçlarının birinde benzer bir pozisyon gördükten sonra bu durumu özellikle hakem olan bir arkadaşına sorduğunu söyledi.

Şöyle konuştu: "Birkaç hafta önce, sanırım José Luis Gayà küçük bir sıçrama yapmıştı. İkinci lig hakemi olan bir arkadaşıma sordum ve bana, o noktada bulunduğun sürece ancak ayağını ceza sahasının içine koymadığın müddetçe penaltının tekrar ettirilmeyeceğini söyledi."

Betis'in savunmacısı, pozisyonun büyük bir risk taşıdığına dikkat çekerek, Mbappe'nin atış zamanlamasını hassas biçimde hesaplamaya çalıştığını belirtti.

Şunları ekledi: "Bunu mümkün olan en iyi şekilde hesaplamaya çalıştım. Doğru, Mbappe yarım saniye önce ya da sonra vursaydı beni ceza sahasının içinde yakalamış olurdu, ama ayağım yere değecek şekilde ve ceza sahasına basmadan mümkün olduğunca uzun süre kalmaya çalıştım ve bunu başardım."

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Bartra, bu yöntemin kendisi için yeni olmadığını, aynısını en ince detayları değerlendirmek ve doğru anda topa doğru ilerlemek amacıyla hücumlarda da uyguladığını vurguladı.

Şöyle bitirdi: "Aynı şeyi hücumda da yapıyorum, topa ulaşabilmek için son ana kadar bekliyorum, çünkü mesele saniyeler ve küçük detaylarla ilgili. Yaklaşık iki yıl önce Kral Kupası'nda Sant Andreu karşısında sırf doğru yerde bulunmaya çalıştığım için bir gol attığımı hatırlıyorum."

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