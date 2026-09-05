24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1082376850.jpgSOPA Images

Çeviri:

Tesadüf değildi: Real Betis'in savunmacısı, Mbappe'nin penaltısı hakkında sürpriz bir açıklama yaptı

K. Mbappe
M. Bartra
Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
Fransa
İspanya

Marc Bartra o hareketi antrenmanda çalıştığını doğruladı

Real Betis'in savunmacısı Marc Bartra, Real Madrid maçındaki tartışmalı pozisyonun tesadüf olmadığını açıkladı ve penaltı atışları öncesinde ceza sahasına erken girme kuralını tamamen bildiğini vurguladı.

Kylian Mbappe, dün cuma günü Real Madrid'in İspanya Ligi'nde 0-1 kaybettiği maçta, Álvaro Valles'in kurtardığı bir penaltıyı kaçırdı. Bartra'nın atış öncesinde ceza sahasının içinde ya da sınırına yakın konumlanması nedeniyle penaltının tekrar ettirilmesi yönünde talepler yükseldi.

Bartra, "Movistar" kanalına yaptığı ve "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, İspanya Ligi maçlarının birinde benzer bir pozisyon gördükten sonra bu durumu özellikle hakem olan bir arkadaşına sorduğunu söyledi.

Şöyle konuştu: "Birkaç hafta önce, sanırım José Luis Gayà küçük bir sıçrama yapmıştı. İkinci lig hakemi olan bir arkadaşıma sordum ve bana, o noktada bulunduğun sürece ancak ayağını ceza sahasının içine koymadığın müddetçe penaltının tekrar ettirilmeyeceğini söyledi."

Betis'in savunmacısı, pozisyonun büyük bir risk taşıdığına dikkat çekerek, Mbappe'nin atış zamanlamasını hassas biçimde hesaplamaya çalıştığını belirtti.

Şampiyonlar Ligi
Lille crest
Lille
LIL
Real Betis crest
Real Betis
BET
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT

Şunları ekledi: "Bunu mümkün olan en iyi şekilde hesaplamaya çalıştım. Doğru, Mbappe yarım saniye önce ya da sonra vursaydı beni ceza sahasının içinde yakalamış olurdu, ama ayağım yere değecek şekilde ve ceza sahasına basmadan mümkün olduğunca uzun süre kalmaya çalıştım ve bunu başardım."

Ayrıca okuyun:

Bartra'nın ayağı tekrar kararını belirliyor: Mbappe'nin penaltısında kural ne diyor?

Bartra, bu yöntemin kendisi için yeni olmadığını, aynısını en ince detayları değerlendirmek ve doğru anda topa doğru ilerlemek amacıyla hücumlarda da uyguladığını vurguladı.

Şöyle bitirdi: "Aynı şeyi hücumda da yapıyorum, topa ulaşabilmek için son ana kadar bekliyorum, çünkü mesele saniyeler ve küçük detaylarla ilgili. Yaklaşık iki yıl önce Kral Kupası'nda Sant Andreu karşısında sırf doğru yerde bulunmaya çalıştığım için bir gol attığımı hatırlıyorum."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin