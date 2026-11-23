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Sicilya'da, Marsala'nın güneyindeki kalabalık Strasatti mahallesinde bulunan "Mariano Di Dia" spor sahasında, 22 Kasım Pazar günü Trapani Terza Categoria'nın tek grubunda dördüncü hafta maçı oynanacaktı. Ev sahibi Galactic Paolini Marsala ile konuk ASD Athletic Partanna karşı karşıya gelecekti. Ancak sporla geçmesi gereken sabah, bir futbolcunun sustalı bıçak çekerek rakip takımın teknik ekibine ve oyuncularına saldırmasıyla akılalmaz olaylara sahne oldu.

Sonraki saatlerde ortaya çıkan ve sahada yapılan incelemelerle doğrulanan olayların seyrine göre, konuk takımın yedek kulübesi çevresindeki gerginlik ilk anlardan itibaren hissediliyordu. Olayların odağında, Partanna'nın teknik ekibiyle defalarca tartışıp ekibe hakaret eden Galactic Paolini'nin on numarası vardı. Kırılma noktası ise sıradan bir ikili mücadeleden sonra geldi: Topu kaybeden Marsalalı hücum oyuncusu, oyun durmuşken yerdeki rakibine art arda tekmeler atarak şiddetle karşılık verdi.

Hakem kırmızı kartını çıkardı. Oyuncunun antrenörü de aynı cezayı aldı ve o andan sonra akılalmaz bir şey yaşandı. On numara soyunma odasına gitti, ancak ardından elinde sustalı bıçakla yeniden sahaya çıktı. Futbol sahası korku dolu anlara sahne oldu.

Bıçaklı futbolcu, Athletic Partanna'nın antrenörünü, oyuncularını ve tüm yöneticilerini tehdit etmeye başladı. Belice bölgesinin kulübünün resmî şikâyetine göre saldırgan, bir elinde bıçağı tutarken konuk takımın bir yöneticisini boğazından yakalayacak kadar ileri gitti.

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Hem gerçeküstü hem de tehlikeli bu manzara karşısında hakem maçı derhâl tatil etti. Tribünlerde ve saha kenarında ise panik hâkimdi.

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