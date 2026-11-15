Ters yönde 80 milyon euroluk transfer: Milan, Real'in yıldızını kapmak için Kaka'dan destek alıyor

Milan, eski yıldızlarından biriyle ilişkisini yeniden kurmasının, Real Madrid'den önemli bir transferin kapısını aralayabileceğini düşünüyor. İtalyan kulübü yeni bir forvet arayışında ve müzakere hattında birden fazla taraf bulunuyor.

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İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Kaka'nın önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde Milan'ın vatandaşı Endrick'i kadrosuna katmasına yardımcı olmak adına, oyuncuyla iletişime geçerek onu San Siro'da yeni bir deneyim yaşamaya ikna etme konusunda rol oynayabileceğini aktardı.

İtalyan kulübü, Brezilyalı forveti Real Madrid'den kiralamak için bir teklif sunmayı değerlendiriyor; anlaşmaya yaklaşık 60 milyon euro karşılığında satın alma maddesinin ve ayrıca mali değişkenlerin dahil edilmesi planlanıyor. Bu hamle, teknik direktör Ruben Amorim'in ekibinin ocak ayında yeni bir forvet aradığı bir dönemde geliyor.

Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, Endrick'i temsil eden "Roc Nation" ajansıyla iyi bir ilişkiye sahip ve geçtiğimiz yaz oyuncunun geleceğiyle ilgili herhangi bir kararın kendisine bildirilmesini talep etmişti; bu durum, İtalyan kulübünün oyuncuyu kadrosuna katmaya bir süredir duyduğu ilgiyi yansıtıyor.

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Brezilyalı forvete duyulan ilgi Milan ile sınırlı değil; Roma kulübü de oyuncunun durumunu takip ediyor, ayrıca İngiltere ve Fransa'dan kulüpler önümüzdeki dönemde onu kadrosuna katma olasılığını izliyor; İtalyan gazetesinin aktardıklarını Defensa Central sitesi haberleştirdi.

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Bu bağlamda, Milan ve Real Madrid'in eski yıldızı Kaka, İtalya'da onu bekleyen deneyim hakkında vatandaşıyla konuşmak için devreye girebilir. Olası rolü oyuncuyu ikna etmeye odaklanacak; mali detaylar ve kiralamanın sona ermesinin ardından yaşanacaklar da dahil olmak üzere transferin şartları ise iki kulüp arasındaki müzakerelere bağlı kalacak.

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Endrick transferi: Milan'ın seçenekleri ve Real'in maddesi

Milan'ın önündeki seçenekler arasında Endrick'i satın alma opsiyonuyla kiralamak ya da sezon sonunda satın alma zorunluluğu üzerinde anlaşmak yer alıyor. İlk durumda oyuncunun elde tutulması konusunda karar verecek olan İtalyan kulübü olacak; ikinci seçenek ise ocak ayından itibaren üzerinde anlaşılan şartlar doğrultusunda transferi tamamlamasını zorunlu kılıyor.

Anlaşmaya girebilecek maddeler arasında, Endrick'in Milan'a tamamen transfer olması ve İspanyol kulübünün gelecekte onu geri almak istemesi halinde, Real Madrid'in oyuncuyu 80 milyon euro karşılığında yeniden satın alma hakkını elinde tutması da bulunuyor. Bu şart, mevcut aşamada oyuncudan vazgeçmeye karar vermesi durumunda Kraliyet ekibine forveti yeniden kadrosuna katma fırsatı tanıyor.

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İspanyol basınındaki haberlere göre Endrick, daha fazla oyun süresi alma ihtiyacı nedeniyle kış transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmak istiyor; kulüp yönetimi ise oyuncuyu kadrosuna katmak için sunulan teklifleri dinlemeye hazır görünüyor. Diğer yandan Jose Mourinho, Brezilyalı forveti ekibinin kadrosunda tutmak istiyor; bu nedenle oyuncunun bir sonraki durağı müzakerelerin varacağı sonuca bağlı kalacak.

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