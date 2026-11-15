Eski İngiltere kaptanı Terry Butcher, millî takımda tüm zamanların en çok forma giyen oyuncusu rekorunu kıran Ballon d'Or ödüllü Harry Kane'i, 1966 Dünya Kupası'nı kazanan takımın kaptanı Bobby Moore'a benzetti. Kane'in perşembe günü Wembley'de Hırvatistan'a karşı çıktığı ve rekoru kırdığı maçın ardından eski savunmacı, forvetin İngiltere'yi EURO 2028 şampiyonluğuna taşıyabileceğine inandığını söyledi.

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Eski kaptandan rekor kıran golcüye övgü

Butcher, 33 yaşındaki golcünün İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanan tek kaptanı kadar saygı gördüğüne ve ülkenin büyük turnuvalarda kupa hasretine iki yıl sonra evinde son verebileceğine inanıyor. Perşembe günü kendisine verilen anı şapkasını almak için Wembley'de bulunan eski stoper, Kane'in yakın zamandaki Ballon d'Or zaferini İngiltere erkek millî takımında en fazla maça çıkan oyuncu olarak kutlamasına tanıklık etti. Kane, Hırvatistan karşısında UEFA Uluslar Ligi'nde alınan 2-1'lik galibiyeti getiren penaltıyı gole çevirerek bu özel günü taçlandırdı.

Örnek profesyonel, davranışlarıyla liderlik ediyor

Kane'in liderliği ve uzun soluklu kariyeri hakkında Press Association'a konuşan Butcher, İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda Cumhuriyeti'nin 9 Haziran ile 9 Temmuz arasında ortaklaşa düzenleyeceği 2028 finalleri öncesinde şunları söyledi: “Bence harika biri. Şu anda kariyerinin en iyi futbollarından bazılarını oynuyor. Rahat, formda, güçlü görünüyor ve müthiş bir tutumu var. Etrafında kendisine iyi bakan çok iyi insanlar var.

“Doğru şekilde yaşıyor, doğru davranıyor, doğru oynuyor. Örnek bir profesyonel. İnsanların ona duyduğu saygı bakımından bana Bobby Moore'u hatırlatıyor.

“Benden farklı tipte bir oyuncu. O bir forvet, ben ise stoperdim. Çoğu kişi kaptanın savunmadan ya da orta sahadan biri olmasını tercih eder ama o davranışlarıyla liderlik ediyor. Doğru şeyleri yapıyor ve güçlü bir zihniyete sahip. Başarıyı istiyor ve büyük saygı görüyor.

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“Hâlâ oynayacak gücü var. Millî takımda daha fazla maça çıkmasını, daha fazla gol atmasını istiyoruz. Dünya Kupası onun için fazla uzak bir hedef olabilir ama Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'ye kaptanlık etmesi kesinlikle mümkün. Umarım öyle olur.”

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Ev sahibi olmak büyük bir fırsat sunuyor

İngiltere'nin son iki Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmesinin ve bu yazki Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanmasının ardından eski savunmacı, geriye yalnızca zihinsel bir engel kaldığını düşünüyor. Bu sonuç, Butcher'ın kaptanlık pazubandını taktığı 1990'daki turnuvanın ardından İngiltere'nin 1966'dan bu yana ulaştığı üçüncü Dünya Kupası yarı finalinde geldi. Butcher şöyle dedi: “Bu zihniyetle ilgili. Daha önce bu noktaya geldik ama ötesine geçemedik. Yine de bunu bir kenara bırakmak gerekiyor.

“Önünüzde büyük bir engel ya da uçurum var. Onu aştığınızda diğer tarafa geçiyorsunuz ve ‘Vay canına, vaat edilen yere ulaştık’ diyorsunuz. Ama bence [kazanmak için] iyi bir konumdalar. Evimizde, kendi taraftarımızın önünde olmak harika olur. Şimdi bunu başarmamız için her şey hazır. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz.”

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Madrid'deki mücadele zorlu bir sınav olacak

2028'e bakmadan önce Thomas Tuchel'in ekibi, Butcher'ın “gerçek bir sınav” olarak gördüğü maçta pazar günü Dünya Kupası şampiyonu İspanya'ya konuk olacak. Hırvatistan'ı yenerek mart ayındaki Uluslar Ligi çeyrek finallerine katılmayı garantileyen İngiltere, Madrid'de İspanya'nın uzun süredir devam eden yenilmezlik serisine son verirse grubunu lider bitirecek. İspanya'nın başkentinde alınacak ses getiren bir galibiyet, unutulmaz bir yılı taçlandıracak ve takıma önemli bir özgüven kazandıracak.