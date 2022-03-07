'Terör ve çaresizlik' - Tuzağa düşen Brezilyalı futbolcular Ukrayna'dan nasıl kaçtı?

Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı defans oyuncusu Marlon Santos, bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce takım arkadaşlarıyla Ukrayna'da sezonun ikinci yarısının başlamasını dört gözle bekliyordu.

Ancak olaylar tamamen beklenmedik bir hal aldı.

Eski Barcelonalı futbolcu, sezon öncesi hazırlığını Türkiye'de tamamladıktan sonra 20 Şubat'ta, Shakhtar'ın şu anda bulunduğu Kiev'e geri döndü. Memleketi Donetsk, 2014'ten beri Ukrayna güçleri ve Rus ayrılıkçılar arasında bir çatışma bölgesiydi.

Ancak ekip Ukrayna'ya döndükten sadece dört gün sonra Rus bombardımanının başlaması nedeniyle yerel lig askıya alındı ​​ve durumun ciddiyeti, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in emrettiği birliklerin, sınırın ötesine geçmeye başladıkça hızla ortaya çıktı.

Ve bir bütün olarak Ukrayna halkı için bir kâbus daha yeni başlıyordu. Marlon ile birlikte Shakhtar'ın şu anki A takım kadrosunda en az 11 Brezilyalı var

Mundo Deportivo'ya konuşan Marlon, perşembe günü Kiev'deki bir otelin bodrum katındaki sığınağında, Rus bombalarından korunurken yaşadıklarını, "Tek kelime ile kaos" diyerek anlattı.

“Otelde korunuyoruz ama çözüm istiyoruz. Bu vahim bir durum, korkuyoruz.

"Burada ailelerimiz, çocuklarımız ve eşlerimiz var. Benim de kayınvalidem var, güvende olmak istiyoruz."

Beş gün sonra Marlon; eşi, çocukları ve kayınvalidesiyle birlikte Rio de Janeiro'nun Galeao havaalanına inmeyi başardı.

Shakhtar ve Dinamo Kiev'in Brezilyalı oyuncularının geri kalanı ile birlikte Dnipro şehrinde çatışmalar patlak verdiğinde bombalarla uyandıklarını anlatan Arjantinli ikili Claudio Spinelli ve Francisco Di Franco da güvenli yere ulaştı.

Bu arada Marlon ve takım arkadaşları, savaş alanına dönüşen bir bölgede, üzücü, sonsuz bir yolculukla karşı karşıya kaldı.

Oyuncular, çatışmadaki tarafsızlıklarını protesto etmek için pencereden Brezilya bayraklarını uçurarak istasyona yolculuk yaptılar. Otelin sığınağında iki gün geçirdikten sonra, Kiev'den ülkenin güneybatısındaki Chernivtsi'ye giden trene bindiler.

Daha sonra otobüsle Moldova'ya ve oradan da Güney Amerika'ya uçacakları Romanya'ya devam ettiler.

Marlon, hem Brezilya Dışişleri Bakanlığı'nın hem de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, seyahat güvenliğini garanti altına almak için şahsen müdahale etmesini övdü.

Ancak Brezilya'ya vardığında Marlon, Ukrayna'da yaşadıkları dehşeti açık bir şekilde açıkladı ve gazetecilere şunları söyledi: “Her an bir terör ve çaresizlik hissi vardı. Mermilerin patladığını, bombaların patladığını duyduk... Korkunç bir durumdu.”

Bu çatışmaların özelliklerinden biri, ne kadar kanlı ve yıkıcı olursa olsun, bir anda yeni kahramanlar yaratmasıdır. Marlon'un hemşehrisi Junior Moraes için de durum kesinlikle böyle.

Moraes'in durumu daha da karmaşıktı. Ukrayna vatandaşlığına geçen futbolcu, yerel hükümet tarafından çıkarılan ve 18-60 yaş arasındaki erkeklerin savaş başladıktan sonra ülkeden ayrılmasını yasaklayan kararname ile göreve çağrılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Kendi ülkesi için 11 kez oynayan 34 yaşındaki oyuncu yine de sınırı güvenli bir şekilde geçmeyi başardı ve Marlon, kaçan tarafın güvenliğini sağlamak için çok çaba sarf eden Moraes'in yardımlarının altını çizdi.

“Çocuklar için yemek ve battaniye peşinde koşmayı başaran Junior Moraes gibi her şeyi riske atmaya istekli insanlar vardı.

"Bu hepimizi sakinleştirdi. Sakin kalmak ve oradan çıkmak için bir çözüm bulmak adına bir araya geldik."

Moraes daha sonra direniş çabalarına bir katkı olarak Ukrayna hükümetine 50 bin dolar'ın üzerinde bir bağışta bulundu ve ayrıca Ceferin'in müdahalesini vurguladı. New York Times'a konuşan Moraes, UEFA başkanıyla yaptığı telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:

"Son 48 saat içinde, hayatımın en rahat üç dakikasıydı."

Marlon, Junior Moraes ve tüm Brezilya birliği için Ukrayna'yı güvenli ve sağlam bırakmak, hiçbir şekilde ikilemlerini sona erdirmiyor.

Marlon, Junior Moraes ve tüm Brezilya ekibi için Ukrayna'dan güvenli ve sağlam bir şekilde ayrılmak, hiçbir şekilde ikilemlerini sona erdirmiyor.

Ne zaman kulüplerine geri dönebileceklerini ve hatta geri dönebileceklerini bile bilmiyorlar ve bir yandan da çatışmalar devam ediyor.

Son birkaç günün karmaşasından kurtulabilenler için bile, geride kalan psikolojik travmanın iyileşmesi biraz zaman alabilir. Aileleriyle yeniden bir araya geldikten sonra normalleşmeye çalışırken, futbolu akıllarındaki son şey olarak bırakırlar.

Şimdilik, dünyanın dört bir yanından etkilenen tüm oyuncular ve Ukrayna'daki bombaları ve mermileri hâlâ duyan herkes için umabileceğimiz tek şey, hızla felaket bir insan hakları krizine dönüşen şeye hızlı bir çözüm bulunması.

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