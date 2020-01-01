Terim ve Hamzaoğlu'ndan ortak mesaj: Bir arada durmalıyız

Galatasaray ve Gençlerbirliği'nin teknik adamları maç sonu röportajına birlikte gelerek açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 24. haftasında , 'ni konuk etti.

Sarı kırmızı ekip karşılaşmadan 3-0'lık skorla galibiyetle ayrılarak, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonu röportajına birlikte geldiler.

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Fatih Terim "Bugün maç oynandı bitti. Ama günün anlam önemini göz önünde bulundurursak maç kritiğini stüdyodaki arkadaşlarımız yaparsa memnun oluruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Ülkemizin bir arada durmasından yanayım. Safları sıklaştırmak gibi güzel bir cümlemiz vardır bizim. Tam o zamandır bu zaman" ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu ise "Hocamın söylediği gibi oyuncular sahada mücadelelerini verdiler. Galatasaray kazandı, tebrik ediyorum. Ama acımız büyük. Onların acısından önemli bir şey yok. Maçların önemi kalmadı. Hep zor günlerde bir araya geliyoruz. Bence artık iyi günlerde de bir arada olmalıyız. Hocamla birlikte bu ülkenin milli takımına onurla hizmet etmeye çalıştık. Şu anda da rakip olduk, kıran kırana mücadele ettik. Ama biz hep beraberiz" şeklinde konuştu.