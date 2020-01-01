Fatih Terim: Daha farklı kazanabilirdik

Fatih Terim, Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında elde ettiği 3-0'lık galibiyette ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu söyledi.

Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanında iyi bir oyunla üç puan aldıklarını söyledi.

Sarı kırmızılı ekip ilk yarıda bulduğu gollerle Kasımpaşa'yı 3-0 devirdi ve ligdeki galibiyet serisini beş maça çıkardı. Cimbom, aynı zamanda liderle arasındaki puan farkını da üçe düşürdü.

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Müsabakanın ardından beIN Sports'a konuşan Terim, "Dirençli bir rakibe karşı iyi başladık, iyi devam ettik. Devre sonuna kadar farkı da yakaladık. İkinci yarı aynı ciddiyetle devam ettik. Daha farklı da kazanabilirdik. Ama oyundan ve üç puandan memnunum." dedi.

Daha fazla takım

Gol yemeden devam etmeye çalışacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Mesele oyunun iki tarafını da oynayabilmek. Umarım gol yemeden devam ederiz. Takım halinde oynamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar az pozisyon vererek devam ederiz diye umuyorum." sözlerini sarf etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü 'u konuk edecek.