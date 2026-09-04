Hilal orta saha oyuncusu Sırp Sergej Milinkovic-Savic, Suudi Roshn Ligi'ndeki Shabab karşılaşmasında "Lider" ile yeni bir tarih yazdı.

Hilal, bugün cuma günü, Suudi başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Shabab'a konuk oldu.

Savic, maçın 53. dakikasında bek Mohamed Mahzari'den gelen yerden ortayı ağlara göndererek Hilal adına skoru açtı.

Bu gol, Sırp orta saha oyuncusunun bu sezon Roshn Ligi'nde Hilal ile kaydettiği dördüncü gol oldu ve üst üste dördüncü maçında golüne ulaştı; zira son üç maçın her birinde birer gol kaydetmişti.

Böylece bu, Savic'in 2023 yaz transfer döneminde Lazio'dan takıma katılmasından bu yana Hilal ile en iyi başlangıcı oldu.

31 yaşındaki oyuncu, Shabab'a karşı oynadığı derbi maçlarındaki parlak performansını sürdürdü; bu gol, filelerine attığı beşinci gol oldu ve "Opta" istatistik ağına göre, Al-Akhdood'un bir gol gerisinde, Roshn Ligi'ndeki en favori kurbanı haline geldi.

Savic'in bu sezon Suudi Roshn Ligi'nde Hilal'in gol kralı olmayı sürdürdüğünü ve müsabakanın genelinde, Ahli forveti İngiliz Ivan Toney'in iki gol gerisinde ikinci golcüsü konumunda bulunduğunu hatırlatalım.