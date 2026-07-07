Terazi burcundaki yıldız… Rakamlar, Dünya Kupası’ndan elenildiği gece Salah’ı yüzüstü bıraktı

Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammed Salah, bu Salı akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile oynanan maçta inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Mısır Milli Takımı, Salı akşamı Atalanta Stadyumu'nda oynanan turnuvanın son 16 turu maçında, son şampiyon Arjantin'e karşı çılgın bir senaryo sonunda 3-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etti.

Mohamed Salah, Arjantin maçında ilk 11'de yer aldı ve ikinci yarıda Zico'ya bir gol hazırladı, ancak hücumun başlangıcında Marwan Attia'ya yapılan faul nedeniyle VAR incelemesi sonucunda gol iptal edildi.

Salah, Mısır’ın ikinci golünde de rol oynadı; topu alıp Haytham Hassan’a pas verdi, Hassan da topu ceza sahası içinde ok gibi ilerleyen Zico’ya aktardı ve Zico da topu ağlara gönderdi.

Mohamed Salah maç boyunca Arjantin kalesine kontra ataklar düzenlemeye çalıştı, ancak sıkı bir savunma baskısıyla karşılaştı ve zaman zaman durdurulmak için sert müdahalelere maruz kaldı.

Ancak “SofaScore” sitesi, bugünkü maçta Salah’ın istatistiklerini inceledi; bu istatistikler Firavunlar’ın yıldızı için pek de olumlu değildi: Salah kaleye hiçbir şut çekmedi, topa 42 kez dokundu ancak 12 kez top kaybı yaşadı ve 4 kez topu geri kazandı.

22 pas denemesinden 19’unu doğru bir şekilde tamamladı ve iki uzun pas denemesinden birini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi; maç boyunca savunma açısından hiçbir katkısı olmadı.