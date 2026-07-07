Terazi burcundaki yıldız… Messi, Mısır karşısında bu kabusu nasıl tarihi bir geceye dönüştürdü?

Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu Salı akşamı yine güçlü bir performans sergileyerek ülkesini Mısır milli takımı karşısında tarihi bir geri dönüşe taşıdı ve dünya şampiyonlarını çeyrek finale yükselterek şampiyonluk unvanını savunma yolunda ilerlemesini sağladı.

Mısır, 79. dakikaya kadar Yaser İbrahim ve Mustafa Zico’nun golleriyle 2-0 öne geçerek dünya şampiyonunu devirip büyük bir sürpriz yaratmaya çok yakındı; ancak Messi, Arjantin’in geri dönüşüne öncülük ederek maçı 3-2’lik skorla sonuçlandırdı. Christian Romero, Enzo Fernández ve Messi’nin golleriyle maçı 3-2’ye çevirdi.

Messi, maçın başında 21. dakikada Mısırlı kaleci Mustafa Şubayr’ın muhteşem kurtarışıyla penaltı atışını kaçırarak aldığı büyük psikolojik darbeye rağmen, bir kez daha Arjantin’in ilham verici lideri oldu.

Messi bu darbenin etkisinde kalmadı ve bunu birkaç dakika sonra direğe çarpan muhteşem bir serbest vuruşla gösterdi; bu vuruş, ülkesinin dördüncü kez dünya şampiyonluğu kazanma hayalini sürdürmek için ikinci yarıda neler yapacağına dair bir uyarı niteliğindeydi.

79. dakikada, geri dönüşün başlangıcını muhteşem bir orta ile yaptı; Romero’nun bu ortayı takip ederek attığı güçlü kafa vuruşunu Şubayr uzaklaştıramadı.

Bundan sadece dört dakika sonra Messi, ceza sahası içinde seken topu takip ederek Şubayr'ın parmaklarına çarpan ve ağlara giden güçlü bir şut attı; Fernandéz ise uzatma dakikalarında üçüncü golü atarak Firavunlar'ın hayallerini sona erdirdi.

Messi, bu Dünya Kupası’ndaki güçlü varlığını bir kez daha kanıtladı; hiçbir maçta gol atamadan kalmadı. Cezayir karşısında hat-trick, Avusturya karşısında iki gol, Ürdün, Yeşil Burun Adaları ve Mısır karşısında ise birer gol kaydetti.

Messi’nin bugünkü maçtaki güçlü performansı sadece gol atmak ve asist yapmakla sınırlı kalmadı; diğer birçok istatistikte de izi vardı. 5 şut çekti; bunlardan ikisi kaleyi buldu, bir tanesi ise daha önce de belirtildiği gibi direğe çarptı.

Gol pasının yanı sıra, pasları da oldukça etkiliydi; iki büyük gol fırsatı yarattı, 12 orta yaptı (bunlardan 4’ü isabetliydi) ve 51 pas verdi (bunlardan 42’si isabetliydi). Ayrıca Mısır yarı sahasında 43 pas yaptı (bunlardan 35’i isabetliydi).

Genel olarak Messi, topa 91 kez dokundu, 7 denemeden 5'inde rakibi geçmeyi başardı, 2 faul kazandı ve 27 kez top kaybı yaşadı.

Bu istatistikler sayesinde Arjantin, turnuvadaki yoluna devam ederek Kolombiya ile İsviçre arasındaki maçın galibini bekliyor ve kaptan Messi’nin büyüleyici performansını sürdürerek turnuvada olabildiğince ileriye gitmesi için umutlarını ona bağlıyor.