Terazi burcundaki yıldız… Mbappé, “Fas Aslanları”nı nasıl dizginledi?

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas’ı 2-0 mağlup ettikleri gece tüm dikkatleri üzerine çekti.

Deneyimli Fransız golcü, 60. dakikada Yassine Bono'nun kurtaramadığı bir füze gibi şutla ilk golü attı.

Fransız milli takımının yıldızlarının sergilediği olağanüstü performansa rağmen, Mbappé her zamanki gibi takımın en öne çıkan oyuncusuydu... Peki bunu nasıl başardı?

Fransa’nın ana motoru

İlk yarıda bir penaltı kaçırmasına rağmen Kylian Mbappé, bu kaçırılan fırsatın etkisinde kalmadı ve Fransa’nın en tehlikeli hücum silahı olarak rolünü sürdürerek, Fas karşısında Les Bleus’un hareketlerinin ana motoru oldu.

Açıklanan kadroya bakıldığında Mbappé forvet pozisyonunda yer aldı, ancak saha içindeki hareketleri tamamen farklı bir rol üstlendiğini ortaya koydu; belirli bir pozisyona bağlı kalmayan serbest bir forvet olarak oynadı ve Fas’ın savunma düzenindeki boşlukları bulmak için hatlar ve alanlar arasında dolaştı.

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Fransa kaptanı sürekli sol kanada yöneldi; Ousmane Dembélé veya Désiré Doué ile paslaşarak sahanın derinliklerine girip, ardından Yassine Bounou’nun kalesine şutlar atarak atakları sonlandırmaya çalıştı.

Mbappé’nin sürekli hareketliliği, Fas savunmasını geri çekilmeye zorladı ve takım arkadaşları için boşluklar yarattı. Böylece, onun sadece bir golcü değil, farklı şekillerde tehlike yaratabilen taktiksel bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Fas savunma hatlarının aşılması

Mbappé, Fransız milli takımında kaleye en çok tehlike yaratan oyuncuydu; sanki bir at gibi ok gibi fırlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyordu, ancak Bono’nun muhteşem performansı onun birden fazla gol atmasını engelledi.

Ancak Mbappé, fileleri havalandırmak için ceza sahası önündeki küçük bir boşluktan ibaretti; Fas, ceza sahası sınırında topu alan Fransız yıldızın önüne alan bırakarak açıkça bu hatayı yaptı ve Mbappé, filelere gürleyen bir füze gönderdi.

Mbappé’nin golü, sıkışık Fas savunmasını çözdü; ardından “Aslanlar” beraberliği yakalamak için atağa kalktı, ancak bu, “Horozlar”ın ezici hücumu karşısında bir macera gibiydi; Ousmane Dembélé bu boşluğu değerlendirerek ikinci golü attı.

Maçın Adamı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bir gol atıp bir de asist yapan Mbappé’yi Fas-Fransa maçının en iyi oyuncusu seçti.

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Mbappé, Fas kalesine 4 kez şut çekti; bunlardan ikisi direkler ve üst direk arasına çarptı. Ayrıca iki tehlikeli fırsatı kaçırdı ve beklenen gol ortalaması “1,33” oldu.

Mbappé, 8 golle Arjantinli Lionel Messi ile eşit olarak bu yılki Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında yeniden zirveye oturdu.







