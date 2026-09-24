Felix Nmecha, 32. dakikada DFB takımını öne geçirdi. İkinci yarıda Hollanda birkaç iyi fırsat yakaladı ve Cody Gakpo 90+2. dakikada hak edilen beraberlik golünü attı.

DFB takımı pazar günü Augsburg'da Yunanistan ile karşılaşacak. Ardından Münih'te Sırbistan'a karşı bir iç saha maçı ve deplasmanda Yunanistan rövanşı var.

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DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Marc-Andre ter Stegen

Jürgen Klopp tarafından geçici olarak birinci kaleci ilan edildi. Bunun ne kadar doğru olduğu ise Amsterdam'daki performansının ardından belirsiz görünüyor. Ter Stegen'in aksiyonları felaket ile mükemmellik arasında gidip geldi. Kornerlerde ceza sahasına hakimiyet konusunda büyük sorunlar yaşadığı görüldü ve bu nedenle iki yenilen golde de pay sahibi oldu (12 ve 62). Ancak ter Stegen'in şansına, Hollandalıların yaptığı fauller nedeniyle iki gol de geçerli sayılmadı. Pas oyununda da ter Stegen zaman zaman güvensiz göründü. 42. dakikada Cody Gakpo'ya doğrudan yaptığı ölümcül hatalı pasla takımını çok zor durumda bıraktı. Birkaç rutin kurtarışın ardından ter Stegen, ikinci yarıda Denzel Dumfries (60), Mexx Meerdink (62), yine Meerdink (73) ve Noa Lang'in (89) şutlarında tam dört müthiş refleks gösterdi. Geç gelen golde çaresizdi. Puanı: 3,5.

DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Philipp Treu

Doğrudan ilk 11'e giren tek debutant oldu. 25 yaşındaki Freiburglu oyuncu, sağ kanatta hücum oyununda istekli bir görüntü sergiledi. 1-0'dan önce Treu, yerden bir ortayla Adeyemi'yi topla buluşturdu, son vuruşu ise Nmecha yaptı. Topsuz oyunda pozisyon alışında zaman zaman biraz yönünü kaybetti, ancak bunda Alman takımının genel olarak zayıf savunma güvenliğinin de payı vardı. Puanı: 3.

DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Jonathan Tah

Klopp, stoperde eski milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın da tercih ettiği Tah/Schlotterbeck ikilisine güvendi. Tah, başlangıçta fiziksel olarak kendisine benzer güçteki Brian Brobbey karşısında sorun yaşadı. 11. dakikada Tah, ceza sahası içindeki bir ikili mücadelede Brobbey'nin dengesini belirleyici şekilde bozdu. Hakem Hernandez Hernandez oyunu devam ettirdi. Hemen ardından gelen pozisyonda da aynı şekilde devam kararı verdi; Tah, Tijjani Reijnders'in uzak mesafe şutunu vücuduna yapışık sağ eliyle karşıladı. 35. dakikada Brobbey sakatlığı nedeniyle çıkmak zorunda kaldı, bunun ardından Tah'ın işi biraz daha rahatladı. Meerdink'in çok büyük fırsatında Tah fazla uzaktaydı (66). Puanı: 4.

DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Nico Schlotterbeck

Birkaç küçük dikkatsizlik yaptı. Sonradan iptal edilen van Dijk golünde de (12) Schlotterbeck yeterince yükselemedi. İlk yarının sonlarına doğru kendi ceza sahası önünde dikkatsiz bir top kaybı da yaptı. Buna karşılık birkaç iyi pası vardı. Puanı: 4.

DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Nathaniel Brown

Başta hücuma dönüktü: 38. dakikada Brown ileri çıktı ve Adeyemi'ye kusursuz bir pas verdi, ancak Adeyemi bomboş pozisyonda hedefi tutturamadı. Savunmada ise tüm Alman takımı gibi sallantılıydı. Geç gelen beraberlik golünde Brown, Gakpo'yu gözden kaçırdı. Puanı: 4.

IMAGO

DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Felix Nmecha

Önce silik kaldı, ardından kısa mesafeden yaptığı tamamlamayla 1-0'ı buldu. Topsuz oyunda Alman orta sahası genel olarak yine sık sık yönünü kaybetmiş bir görüntü verdi. Puanı: 3.

DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Joshua Kimmich

Sağ bekten yeniden orta sahanın merkezine döndü ve burada iyi paslarla Alman oyununa katkı sağladı. Treu'ya yaptığı oyun yönü değişikliği, Nmecha'nın 1-0'ının başlangıç noktasıydı. Ancak gerekli savunma güvenliğini Kimmich de sağlayamadı. Puanı: 3.

DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Nadiem Amiri

Jamal Musiala'nın ısınırken arka adale sorunlarından şikayet etmesi nedeniyle son anda ilk 11'e girdi. Sol iç bölgede çok çalıştı, ancak orada topla çok nadir buluştu. Yine de Adeyemi'nin çok büyük fırsatı öncesinde yaptığı dahiyane pasla Brown'u boş alanda buluşturdu. Puanı: 4.

IMAGO

DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Karim Adeyemi

Sağ kanatta, son olarak FC Barcelona karşısında olduğu gibi yine oldukça hareketli başladı. Adeyemi 1-0'ın hazırlığında yer aldı, ancak Brown'un kusursuz pasının ardından yaklaşık on metreden bomboş durumda 2-0 için çok büyük fırsatı değerlendiremedi. Sonrasında performansı ciddi şekilde düştü. Puanı: 4.

DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Kai Havertz

Almanya'nın santrforu oyuna hiç giremedi. İlk kez, 22. dakikada Quinten Timber'ın dizine ve uyluğuna yaptığı sert müdahalenin ardından yerde kaldığında ön plana çıktı. Havertz bir süre daha denedi, ancak kısa süre sonra çıkmak zorunda kaldı. Puanı: 4.

DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Kevin Schade

Altıncı milli maçında, genel olarak etkisiz bir performansın ardından 64. dakikada oyundan alındı. Puanı: 4.

DFB takımı, Hollanda maçının oyuncu puanları: Oyuna girenler

Younes Ebnoutalib: 30. dakikada sakatlanan Havertz'in yerine oyuna girdi ve hemen hazır olduğunu gösterdi. Oyuna girişinden sadece bir dakika sonra dar açıdan yaptığı iyi vuruşta Bart Verbruggen'i geçemedi. Sonrasında Ebnoutalib oyunda kayboldu. Puanı: 4.

Chris Führich: 63. dakikada Schade'nin yerine oyuna girdi. Puanı: 4.

Anton Stach: 63. dakikada Nmecha'nın yerine girerek merkez orta sahada görev aldı. Puanı: 4.

Serge Gnabry: FC Bayern'e dönüşünden altı gün sonra Gnabry, DFB takımında da ilk kısa süreli şansını buldu. 80. dakikada Adeyemi'nin yerine oyuna dahil oldu. Beraberlik golü öncesinde belirleyici top kaybını yaptı. Değerlendirme yok.

Yannik Engelhardt: 80. dakikada Amiri'nin yerine oyuna girerek DFB takımındaki ilk maçına çıktı. Değerlendirme yok.