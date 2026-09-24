Felix Nmecha, 32. dakikada DFB takımını öne geçirdi. İkinci yarıda Hollanda birkaç iyi fırsat yakaladı, ta ki Cody Gakpo 90+2. dakikada hak edilen beraberlik golünü atana kadar.

DFB takımı pazar günü Augsburg’da Yunanistan ile karşılaşacak. Ardından Münih’te Sırbistan’a karşı bir iç saha maçı ve deplasmanda Yunanistan ile rövanş karşılaşması daha var.

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DFB takımı, Hollanda maçının notları: Marc-Andre ter Stegen

Jürgen Klopp tarafından geçici olarak birinci kaleci ilan edildi. Bunun ne kadar doğru olduğu ise Amsterdam’daki performansının ardından belirsiz görünüyor. Ter Stegen’in aksiyonları felaket ile olağanüstü arasında gidip geldi. Kornerlerde 34 yaşındaki kaleci, ceza sahasına hakimiyet konusunda büyük problemler ortaya koydu ve bu yüzden iki yenilen golde pay sahibi oldu (12 ve 62). Ancak ter Stegen’in şansına, iki gol de Hollandalıların faulü nedeniyle geçerli sayılmadı. Pas oyununda da ter Stegen zaman zaman güvensiz göründü. 42. dakikada Cody Gakpo’ya doğrudan yaptığı ölümcül bir hatalı pasla takımını zor durumda bıraktı. Birkaç rutin kurtarışın ardından ter Stegen, ikinci yarıda ise Denzel Dumfries (60), Mexx Meerdink (62), yine Meerdink (73) ve Noa Lang’ın (89) vuruşlarında tam dört harika refleks gösterdi. Geç gelen golde çaresizdi. Notu: 3,5.

DFB takımı, Hollanda maçının notları: Philipp Treu

İlk kez forma giyen oyuncular arasında doğrudan ilk 11’e giren tek isim oldu. 25 yaşındaki Freiburglu oyuncu, sağ kanatta hücum oyununda istekli bir görüntü verdi. 1-0’dan önce Treu, yerden yaptığı ortayla Adeyemi’yi pozisyona soktu, son vuruşu ise Nmecha yaptı. Topsuz oyundaki pozisyon alışında zaman zaman biraz yönünü kaybetti, ancak bunda Alman takımının genel olarak kötü savunma güvenliğinin de payı vardı. Notu: 3.

DFB takımı, Hollanda maçının notları: Jonathan Tah

Klopp, stoperde eski milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın da tercih ettiği Tah/Schlotterbeck ikilisine güvendi. Tah başlangıçta fiziksel olarak kendisine benzer derecede güçlü Brian Brobbey karşısında sorun yaşadı. 11. dakikada Tah, ceza sahası içindeki bir ikili mücadelede Brobbey’nin dengesini belirleyici şekilde bozdu. Hakem Hernandez Hernandez oyunu devam ettirdi. Tıpkı hemen sonraki pozisyonda olduğu gibi; o pozisyonda da Tah, Tijjani Reijnders’in uzak mesafeli şutunu vücuduna yapışık sağ eline aldı. 35. dakikada Brobbey sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı, bunun ardından Tah’ın mesaisi biraz daha rahat geçti. Meerdink’in dev fırsatında Tah çok uzakta kaldı (66). Notu: 4.

DFB takımı, Hollanda maçının notları: Nico Schlotterbeck

Birkaç küçük dikkatsizlik yaptı. Sonuçta iptal edilen van Dijk golünde de (12) Schlotterbeck yeterince yükselemedi. İlk yarının sonlarına doğru kendi ceza sahası önünde dikkatsiz bir top kaybı da yaptı. Buna karşılık birkaç iyi pas attı. Notu: 4.

DFB takımı, Hollanda maçının notları: Nathaniel Brown

İlk bölümde hücumda istekliydi: 38. dakikada Brown ileri çıktı ve Adeyemi’ye kusursuz bir pas verdi, ancak Adeyemi bomboş durumda çerçeveyi bulamadı. Savunmada ise tüm Alman takımı gibi sallantılıydı. Geç gelen beraberlik golünde Brown, Gakpo’yu gözden kaçırdı. Notu: 4.

IMAGO

DFB takımı, Hollanda maçının notları: Felix Nmecha

Başlangıçta silik kaldı, ardından yakın mesafeden tamamlayarak skoru 1-0 yaptı. Topsuz oyunda Alman orta sahası genel olarak yine zaman zaman yönünü kaybetmiş bir görüntü verdi. Notu: 3.

DFB takımı, Hollanda maçının notları: Joshua Kimmich

Sağ bekten yeniden orta sahanın merkezine döndü ve burada iyi paslarıyla Alman oyununa katkı sağladı. Treu’ya attığı oyun yönü değiştiren pas, Nmecha’nın 1-0’ının başlangıç noktası oldu. Ancak gerekli savunma güvenliğini Kimmich de sağlayamadı. Notu: 3.

DFB takımı, Hollanda maçının notları: Nadiem Amiri

Jamal Musiala’nın ısınmada uyluk problemlerinden şikayet etmesi nedeniyle son anda ilk 11’e girdi. Sol iç koridoru çalıştı, ancak orada topla çok nadiren buluştu. Yine de Adeyemi’nin dev fırsatından önce yaptığı dahiyane pasla Brown’u boşa çıkardı. Notu: 4.

IMAGO

DFB takımı, Hollanda maçının notları: Karim Adeyemi

Sağ kanatta, son olarak FC Barcelona karşısında olduğu gibi ilk bölümde yine oldukça hareketliydi. Adeyemi, 1-0’ın oluşumunda pay sahibiydi, ancak Brown’un mükemmel pasında yaklaşık on metreden bomboş durumda 2-0 için dev fırsatı kaçırdı. Sonrasında ise ciddi şekilde düştü. Notu: 4.

DFB takımı, Hollanda maçının notları: Kai Havertz

Almanya’nın santrforu oyuna hiç giremedi. İlk kez 22. dakikada, Quinten Timber’ın dizine ve uyluğuna yaptığı kötü bir darbenin ardından yerde kalınca ön plana çıktı. Havertz bir kez daha denedi, ancak kısa süre sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. Notu: 4.

DFB takımı, Hollanda maçının notları: Kevin Schade

Altıncı milli maçında genel olarak etkisiz kalan performansının ardından 64. dakikada oyundan alındı. Notu: 4.

DFB takımı, Hollanda maçının notları: Oyuna sonradan girenler

Younes Ebnoutalib: 30. dakikada sakatlanan Havertz’in yerine girdi ve hemen maça dahil oldu. Oyuna girişinden yalnızca bir dakika sonra dar açıdan çektiği iyi şutta Bart Verbruggen’i geçemedi. Ardından Ebnoutalib etkisiz kaldı. Notu: 4.

Chris Führich: 63. dakikada Schade’nin yerine oyuna girdi. Notu: 4.

Anton Stach: 63. dakikada Nmecha’nın yerine oyuna giren bir diğer isim oldu ve merkez orta sahada görev yaptı. Notu: 4.

Serge Gnabry: FC Bayern için dönüşünden altı gün sonra Gnabry, DFB takımında da ilk kısa süreli şansını buldu. 80. dakikada Adeyemi’nin yerine oyuna girdi. Beraberlik golünden önce belirleyici top kaybını yaptı. Değerlendirme yok.

Yannik Engelhardt: 80. dakikada Amiri’nin yerine oyuna girerek DFB takımındaki ilk maçına çıktı. Değerlendirme yok.