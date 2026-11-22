Alman kaleci Marc-André ter Stegen'in son milli arada Barcelona'nın spor kompleksini ziyaret etmesi, geçen yaz Ajax'a kiralık olarak transfer olmasının ardından Katalan kulübüyle ilişkisinin niteliği hakkında soru işaretleri doğurdu.

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Katalan gazetesi "Sport"'un haberine göre Ter Stegen, spor kompleksine yalnızca eski takım arkadaşlarını görmek için değil, dizindeki sorundan kurtulma sürecinin bir parçası olarak Barcelona'nın sağlık ekibi gözetimindeki tedavi programını sürdürmek için geldi.

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Alman kaleci, dizindeki hissi iyileştirmek ve durumunun gelişimini takip etmek amacıyla ek tedavi görüyor. Bu durum, şu anda Hollanda'da bulunmasına rağmen kulüple sözleşmesinin devam etmesiyle bağlantılı.

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Barcelona ile bağının sürmesi ve sağlık durumunun düzenli olarak takip edilmesi gerektiği düşünüldüğünde ziyaret olağan görünüyor.

Barcelona, geçtiğimiz 4 Ağustos'ta Alman kaleciyi 30 Haziran 2027'ye kadar kiralamak için Ajax ile anlaşmaya vardığını resmen açıklamıştı. Ter Stegen böylece Hollanda Ligi'nde yeni bir deneyime adım attı. Tecrübeli file bekçisi, önceki sezonun ikinci yarısını İspanya'nın Girona takımında geçirmiş, ancak sakatlığı nedeniyle yalnızca iki maçta forma giyebilmişti.

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2014 yazında Borussia Mönchengladbach'tan transfer edildikten sonra kulüpte 11 yıldan fazla zaman geçiren Ter Stegen, Barcelona'nın varlıklarından biri olarak görülüyor.

Bu süreçte Katalan ekibinin formasıyla 423 resmi maça çıkan Alman kaleci, 2015'teki Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere takımla 21 kupa kazandı ve kulüp tarihinin en önemli kalecilerinden biri oldu.

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Ajax'a transfer olmasına rağmen Alman kalecinin geleceği, sözleşme açısından hâlâ Barcelona'ya bağlı. Oyuncunun kulüple olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor.

Dolayısıyla kiralık sözleşmesinin 2027 yazında sona ermesi, ister takıma dönüş ister yeni bir adres arayışı şeklinde olsun, geleceğini yeniden gündeme taşıyacak.

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Bu bağlamda Valencia'nın Ter Stegen'i kadrosuna katmakla ilgilendiği ortaya çıktı. Onda Cero radyosundaki "Onda Deportiva Valencia" programının aktardığına göre kulübün sportif direktörü Braulio Vázquez, Alman kalecinin durumunu ve transferinin mümkün olup olmadığını sordu.

Ancak bu adım şimdiye kadar taraflar arasında resmi müzakerelere ya da bir anlaşmaya dönüşmedi.

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Uluslararası arenada ise Ter Stegen, geçtiğimiz ağustosta göreve gelen teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı'nda olumlu bir dönem geçiriyor. Klopp, hazır olduğu ve seviyesini koruduğu sürece Ajax kalecisinin ilk tercihi olacağını vurgulamıştı.

Ter Stegen, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde bu ayın 13 ve 16'sında Sırbistan ve Hollanda ile oynadığı son iki maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

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Alman Milli Takımı iki maçı sırasıyla 3-1 ve 5-0 kazanarak grubunu Hollanda'nın önünde lider tamamladı ve UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Almanya bir sonraki turda, Fransa'nın ardından ikinci olan Belçika ile karşılaşacak.