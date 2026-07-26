Ter Stegen’in Ajax’a transferi yine pamuk ipliğine bağlı: işte yeni sorun

Transfer piyasası uzmanı Matteo Moretto’nun Marca için aktardığına göre, Marc-André ter Stegen’in Ajax’a transferi yeniden çok daha karmaşık bir hâl aldı. Cuma günü anlaşmanın neredeyse tamamlandığı konuşulurken, son saatlerde görüşmeler yeniden tıkandı.

Cuma günü, FC Barcelona kalecisinin Amsterdam’a transferinin önünde artık hiçbir engel kalmamış gibi görünüyordu. Ter Stegen’in Ajax’a ayrılığı neredeyse netleşmişti, Barça da transfere yeşil ışık yakmıştı ve Hollanda’ya yapılacak yolculuk yalnızca bir zaman meselesi gibi duruyordu.

Ancak Moretto’nun aktardığına göre, durum artık tamamen değişti. Başta bir formalite gibi görünen süreç, İspanya transfer piyasasının “yazın en büyük transfer dizilerinden biri” hâline gelen dosyada yeni bir engele dönüştü.

İlk etapta sorun daha çok mali açıdaydı, ancak artık Alman kalecinin maaşının paylaşımı konusunda da görüş ayrılığı ortaya çıktı. Bu nedenle müzakereler yeniden çıkmaza girdi.

Barcelona, finansal fair play kuralları nedeniyle daha fazla taviz vermek istemiyor. Katalan kulübü tutumunda ısrar ederken, bu da Ajax’ın görüşmeleri ilerletmesi için çok az alan bırakıyor.

Ajax da şu anda Ter Stegen’in transferini yine de sonuçlandırmak için ilave adım atabilecek durumda değil. Bu nedenle transfer yeniden tamamen tıkanmış durumda ve kısa sürede bir ilerleme sağlanması şimdilik pek olası görünmüyor.

Buna rağmen önümüzdeki günlerde yeniden netlik kazanması bekleniyor. Her iki kulübün de transferi sonuçlandırmak adına hâlâ bir uzlaşının mümkün olup olmadığına karar vermesi gerekecek.

Şimdilik Ter Stegen Barcelona’da kalıyor. Alman kaleci, Ajax ile Barça’nın kalan pürüzleri giderip gideremeyeceğini bekliyor; böylece Johan Cruijff ArenA’ya kiralık transferinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği belli olacak.