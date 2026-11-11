Barcelona'nın Ajax Amsterdam'a kiralanan file bekçisi Marc-André ter Stegen, Almanya Milli Takımı'nın kalesini korumak için Manuel Neuer ile rekabet ettiği yıllar hakkında açık yürekle konuştu ve bazı dönemlerde hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

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Ter Stegen zaman zaman daha fazla oynama şansını hak ettiğini düşünse de, aynı zamanda teknik direktörlerin kararlarına saygı duyduğunu ve Bayern Münih'in kalecisine duyduğu büyük takdiri vurguladı.

Alman "Sport Bild" gazetesine verdiği röportajda Ter Stegen'e, Neuer'in parladığı dönemde, tek bir mevki için rekabet eden dünya çapında iki kalecinin bulunması durumunda oynamanın zorluğu soruldu.

Alman kaleci şöyle konuştu: "Gerçek şu ki, Manuel Neuer sadece büyük bir kaleci değil; kendimizi kandırmayalım, muhtemelen tarihin en büyük kalecilerinden biri. Ayrıca milli takım içinde büyük bir saygı gördü ve bunu hak etti."

Şöyle ekledi: "Ancak sakatlıklar da onu engelledi ve bunun ne anlama geldiğini, ne yazık ki, benden daha iyi kim bilebilir? Yine de, belli bir rekabet düzeyinin olmasının, oynama şansı bulan kaleciyi gelişmeye ittiğini düşünüyorum. Aramızdaki durum böyleydi."

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Devam etti: "Elbette şu soru hâlâ geçerliliğini koruyor: Oynayan kalecinin ben olmasını tercih eder miydim? Kesinlikle! Ama milli takımda bizimle çalışan teknik direktörler Manuel'i seçti. Buna saygı duyman gerekiyor, benim de bunu kabullenmem gerekiyor; bu, futbolun bir parçası işte."

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Ter Stegen, hayal kırıklığını her zaman gizlemediğini de itiraf ederek şöyle dedi: "Öfkemi bastırmak ve hayal kırıklığımı kendime saklamak zorunda kaldığım anlar oldu mu? Ve kimse beni dinlemezken bazen alçak sesle küfrettim mi? Kesinlikle!"

Şöyle sürdürdü: "Ayrıca, belki de daha büyük bir şansı hak ettiğimi hissettiğim anlar da oldu."

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"En acısı"

Özellikle, Neuer'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 8 ay süren bir aradan sonra milli takıma döndüğü ve turnuva öncesinde yeterli resmi maç oynamamasına rağmen asıl kaleci mevkisini aldığı 2018 Rusya Dünya Kupası sorulduğunda, Ter Stegen bu olayı kendisi açısından en acı verici olay olarak nitelendirdi.

Şöyle dedi: "Benim için en acı an oydu, ama bunun hakkında yeniden konuşmaya dönmek istemiyorum. Sonuçta kararı veren teknik direktördür. İstediğin kadar öfke duyabilirsin, ama bu hiçbir şeyi değiştirmez."

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İki kaleci arasındaki rekabetin kökleri uzun yıllar öncesine dayanıyor; zira Neuer, Eylül 2017'de geçirdiği ve ayak tarağındaki kırık ile ameliyat olması nedeniyle onu yaklaşık 8 ay sahalardan uzak tutan ciddi bir sakatlığa rağmen Almanya milli takımının ilk tercihi olmayı sürdürdü.

Ter Stegen onun yokluğunda milli takımın kalesini korudu ve güçlü performanslar sergileyerek 2018 Dünya Kupası'nda asıl olarak oynama şansının yaklaştığına inanmasına yol açtı.

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Ancak dönemin Almanya teknik direktörü Joachim Löw, Neuer'in uzun süredir maçlardan uzak kalmasına rağmen, Haziran 2018'de Avusturya ile oynanan bir hazırlık maçında forma giymesinin ardından, Dünya Kupası başlamadan önce onu ilk on bire döndürmeye karar verdi.

Neuer, Almanya'nın grup aşamasındaki üç maçında ilk on birde yer alırken, Ter Stegen yedek kulübesinde kaldı; bu turnuvada Almanya milli takımı 1938 yılından bu yana ilk kez ilk turdan elendi.