Ter Stegen'den Barcelona'dan ayrıldıktan sonra ateşli açıklamalar: Bana Garcia'yı tercih ettiler

Alman milli kaleci Marc-André ter Stegen, İspanyol ekibi Barcelona'dan bir sezonluğuna 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak Hollanda ekibi Ajax Amsterdam'ın kadrosuna resmen katıldı. Bu adım, Blaugrana ile geçirdiği zorlu bir sezonun ardından asli kaleci konumunu yeniden elde etmeyi hedefliyor.

Bu, 34 yaşındaki Alman file bekçisinin üst üste ikinci kiralık dönemi oluyor. Geçen sezonun ikinci yarısını İspanyol ekibi Girona'ya kiralık olarak geçiren kaleci, kendisini burada çalıştırmış olan teknik direktör Míchel'in emrinde yeniden forma giyecek.

Uzun süren müzakereler

Hollanda kulübüne bağlı medya kuruluşlarına verdiği ilk röportajda Ter Stegen, Ajax'a katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve müzakerelerin beklenenden daha uzun sürdüğünü belirtti.

Alman kaleci şöyle konuştu: "İyi şeyler zaman alır. Sonunda işler yolunda gitti ve burada olmaktan mutluyum." Kaleci, gecikmenin, maaşı ve bunu ödemekle yükümlü tarafa ilişkin karmaşık vergi meseleleri de dahil olmak üzere birkaç nedenden kaynaklandığını kabul etti.

İkna eden etkenler

Ter Stegen, Ajax'ın teklifini kabul etmesine yol açan nedenleri açıkladı ve kendisini projeye ikna etmedeki rolü nedeniyle kulübün sportif direktörü Jordi Cruyff'u övdü.

Şu ifadeleri kullandı: "Jordi Cruyff ile ilk konuştuğumda hemen bunun en doğru tercih olduğunu hissettim. Teknik direktörü ve ayrıca Daley Blind'i de tanıyorum. Onlarla proje hakkında konuşma fırsatım oldu ve son derece ikna ediciydiler."

Alman kaleci, Ajax'ın hedeflerinin yalnızca Hollanda Premier Ligi şampiyonluğu için mücadele etmenin ötesine geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Ajax'ı zirveye geri döndürmek istiyoruz. Şanlı bir geçmişe ve saygın bir uluslararası konuma sahip köklü bir kulüp. Başarılı bir sezon geçireceğimizden eminim."

Fiziksel durum konusunda güvence

Ajax yönetimini en çok endişelendiren konulardan biri, Alman kalecinin fiziksel durumuydu; özellikle diz arka adalesindeki bir sakatlık nedeniyle Girona'ya kiralık olduğu dönemde yalnızca iki maçta forma giymesinin ardından.

Ancak Ter Stegen, fiziksel hazırlığı konusunda herkese güvence vererek şunları söyledi: "Barcelona'da Ajax'a göre biraz daha geç oynamaya başladım, ancak 2 Temmuz'dan bu yana antrenman yapıyorum. En üst seviyedeyim ve hiçbir sorun yaşamadan sahada oynamanın keyfini çıkarmaktan çok mutluyum."

Barcelona'da oynamak için de mükemmel bir fiziksel durumda olduğunu belirten kaleci, ancak Katalan kulübünün geçen sezon katılmasından bu yana tamamen genç kaleci Joan García'ya güvenmeyi tercih ettiğini, bunun da kendisini başka bir yerde asli oyuncu olarak sahaya çıkma fırsatı aramaya sevk ettiğini ifade etti.

De Jong'un tavsiyesi

Röportaj sırasında, Barcelona'daki takım arkadaşı ve eski Ajax efsanesi Frenkie de Jong, eski kulübüne katılışını memnuniyetle karşıladığı bir videoda göründü.

Ter Stegen gülerek şöyle karşılık verdi: "O benim menajerim! Frenkie, Amsterdam'ı çok iyi tanıyor. Her zaman dürüst biridir ve söyledikleri bana büyük bir iç huzuru verdi. Emin ellerde olduğumu bilmek güzel."

Alman kaleci ayrıca, Ajax'ın öne çıkan yaz transferlerinden biri olan Alman milli takımındaki takım arkadaşı Julian Brandt için de övgü dolu sözler sarf ederek şunları söyledi: "Harika bir futbolcu ve harika bir insan. Bu tür transferler yapmaya devam eder ve takımın asli iskeletini korursak, muhteşem bir sezon geçireceğiz."