Alman kaleci Marc-André ter Stegen, kiralık olarak Ajax Amsterdam'a transfer olmasına rağmen gelecekte Barcelona'ya geri dönme ihtimaline kapıyı kapatmadı ve Katalan kulübündeki geleceğine dair durumunu netleştirmek için henüz erken olduğunu vurguladı.

Reklam

Alman kaleciye, Barcelona serüveninin sona erip ermediği ya da Hansi Flick yönetiminde kapının kendisine yeniden açılabileceğini düşünüp düşünmediği soruldu. İspanyol "Cope" radyosuna verdiği röportajda şu yanıtı verdi: "Son zamanlarda Hansi ile iletişim kurmadım; hâlâ zaman zaman konuşup hatırlarını sorduğum bazı oyuncuların aksine."

Şöyle devam etti: "Barcelona'nın sonuçlarını nispeten sürekli takip ediyorum ve Ajax maçlarımızla çakışmadığında bazen maçlarını izliyorum."

Ter Stegen sözlerine şöyle devam etti: "Barcelona'da 12 yıl oynadım, bu yüzden kulüple çok yakın bir ilişkim var."

Geleceği hakkında ise şunları ekledi: "Şu anda yalnızca kasım ayındayız, bu yüzden gelecek yaz ne olacağını gerçekten belirleyemem."

Reklam Reklam

Ter Stegen'in açıklamaları, son yıllarda Barcelona'daki durumunun karmaşıklaşmasının gölgesinde geliyor; bir dizi sakatlığın ardından takımdaki rolü azaldı ve bu süreç kaleci mevkiinde yaşanan değişikliklerle aynı zamana denk geldi.

Related Topics

Alman kaleci, Eylül 2024'te sağ dizinde patella tendonunda tam kopma yaşamıştı; bu sakatlık onu sahalardan yaklaşık yedi ay uzak tutmuştu.

Yokluğunda Barcelona, emekliliğinden dönen Wojciech Szczesny'yi kadrosuna kattı; ardından kulüp, 2025 yazında Espanyol'dan Joan Garcia'yı transfer etti.

Reklam

Ter Stegen 2025 ilkbaharında sahalara döndüğünde, Joan Garcia Flick yönetiminde ilk on birdeki yerini çoktan kapmıştı ve böylece Alman kalecinin takımdaki geleceğine dair yeni bir belirsizlik dönemi başladı.

İşler aynı yılın yazında daha da karmaşıklaştı; sırtından ameliyat oldu ve yokluğunun süresi ile tıbbi verilerinin İspanya Ligi Birliği ile paylaşılması konusunda Barcelona yönetimiyle anlaşmazlığa düştü; zira sakatlık süresi oyuncu tescil kurallarıyla ilişkiliydi.

Reklam

Kriz, kaptanlık pazubandının geçici olarak kendisinden alınmasına kadar vardı; ancak kulüp bir gün sonra kararından geri döndü ve pazubandı ona iade etti.

Ayrıca okuyun:

Öfkeli Casillas iki oğlunu Real Madrid'den çekti

Reklam

Barcelona, Real Madrid'in transferine Almanya'nın cevherine yönelerek karşılık verdi

Ocak 2026'da Ter Stegen kiralık olarak Girona'ya geçti, ancak yalnızca iki maçta forma giydi; ardından geçirdiği kas sakatlığı serüvenini erken sona erdirdi.

Reklam

Alman milli kaleci, geçtiğimiz ağustos ayında 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Ajax'a geçti; sözleşmede satın alma maddesi bulunmuyor, Barcelona ile sözleşmesi ise 2028 yazına kadar uzanıyor.

Aynı röportajda Ter Stegen, Almanya Milli Takımı'nın kalesi için Manuel Neuer ile rekabet ettiği yıllara da değindi; rakibine büyük saygı duyduğunu ve onu tarihin en iyi kalecilerinden biri olarak gördüğünü belirtmesine rağmen, uzun süre yedek kulübesinde oturmasının kendisi için kolay olmadığını itiraf etti.