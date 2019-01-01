Ter Stegen: Aynı golü ben de yiyebilirdim bu yüzden sevinmedim

Marc-Andre Ter Stegen, Barcelona'nın Manchester United'ı 3-0 mağlup ettiği maçta kaleci De Gea'nın yediği ikinci gole bilerek sevinmediğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde 'ı eleyip adını yarı finale yazdıran 'nın kalecisi Marc Andre Ter Stegen, De Gea'nın maçta yediği ikinci golüyle alakalı yorumlarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester United ile eşleşen Barcelona, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Manchester United'ı rövanş mücadelesinde de 3-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin 20. dakikasında 'nin golüyle Katalan ekibi 2-0 öne geçti. Barcelona'nın Alman kalecisi Ter Stegen, ikinci gole sevinmediğini çünkü De Gea'nın başına gelen hatanın aynısını kendisinin de yaşayabileceğini söyledi.

Cadena COPE'ye konuşan Alman kaleci, "Bu gole sevinmemek benim için doğru olan şeydi. Aynı pozisyonda ben de olabilirdim. Bu yüzden De Gea'yı anlayabiliyorum. Maçtan sonra yanına gidip ona bu durumun herkesin başına gelebileceğini söyledim. Hepimiz insanız. Şimdi ise önüne bakmalı, hayat devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

Manchester United'ı eleyerek yoluna devam eden Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Premier Lig ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek.